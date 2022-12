Bellinghausen blickt auf eine lehrreiche Profi-Karriere zurück 2017 beendete der Mittelfeldakteur seine Laufbahn beim Zweitligisten Fortuna Düsseldorf. Jetzt arbeitet er dort im Marketingbereich.

Vielmehr sind es körperliche Beschwerden, die Bellinghausen zur Zurückhaltung zwingen. „Vielleicht spiele ich mal bei den Alten Eseln mit“, sagt er schmunzelnd und sieht seine fußballerische Zukunft eher beim Unterbacher Altherren-Team oder in der Teilnahme mit Ex-Profis bei Freundschaftsspielen, die wohltätigen Zwecken zugute kommen.

Bellinghausen, am 17. Mai 1983 in Siegburg geboren und in Königswinter aufgewachsen, trat im Alter von fünf Jahren in den TuS 05 Oberpleis ein. Mit zehn wechselte er 1993 in die Jugend von Bayer 04 Levekusen. Fünf Jahre später schloss er sich Fortuna Düsseldorf an. Dort schaffte er den Sprung in die erste Mannschaft. 2005 folgte der Wechsel zum Bundesligisten 1. FC Kaiserslautern. Auch nach dem Abstieg nur ein Jahr später in die Zweite Liga blieb er dem Verein treu und avancierte zur Rückrunde der Saison 2007/2008 zum Mannschaftskapitän. 2009 ging er zum Ligakonkurrenten FC Augsburg, mit dem er den Aufstieg in die höchste deutsche Spielklasse schaffte und am 21. Oktober 2011 sein erstes Bundesliga-Tor bejubelte. 2012 folgte die Rückkehr zu Fortuna Düsseldorf. Nach der Beendigung seiner Karriere wurde er 2017 unter Chefcoach Friedhelm Funkel Co-Trainer, ist aber seit Juli 2021 vornehmlich hinter den Kulissen tätig.