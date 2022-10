Bekonder Fokus liegt auf dem Pokal Kreisliga B Mosel/Hochwald: Frank Ambergs Team fiebert bereits Spiel im März entgegen.

Frank Amberg ist nicht ganz zufrieden mit der bisherigen Punktausbeute: Nach dem jüngsten 2:2 gegen den SV Gutweiler und mit 13 Punkten aus neun Spielen reicht es momentan nur zum sechsten Platz. „Nach Platz drei in der Vorsaison hatten wir uns tatsächlich mehr vorgenommen, doch aufgrund des relativ kleinen Kaders, der durch die Vielzahl an Verletzungen weiter ausgedünnt wurde, reicht es aktuell nicht für solch eine Platzierung“, sagt der Trainer der Bekonder.

Nach Ansicht des 56-Jährigen fehle es manchmal an der Einstellung und daraus resultierend an der Konstanz. „Vom Potenzial her können wir gegen jeden gewinnen, aber an schlechten Tagen auch gegen jeden verlieren. Dennoch macht es großen Spaß, mit den Jungs zu arbeiten, der Verein ist zudem sehr gut aufgestellt“, bekennt Amberg.

Den Zug nach ganz oben sieht Amberg bereits abgefahren, doch „ein Platz zwischen vier und sechs ist absolut realistisch“. Sein Team hat indes noch ein (weiteres) Eisen im Feuer: „Wir hatten uns vor der Saison vorgenommen, so weit wie möglich zu kommen. Oft sind wir in den vergangenen Jahren in den ersten Runden ausgeschieden, doch jetzt wollen wir uns auf den Pokal konzentrieren.“

Nach dem 5:2 gegen den FC Hochwald Zerf II aus der B-Trier/Saar-Staffel steht das Team im Viertelfinale, wo es am Sonntag, 5. März auf den aktuellen B-Liga-Mosel/Hochwald-Tabellenführer SG Franzenheim/Pellingen/Schöndorf trifft. „Wir freuen uns auf ein weiteres Heimspiel und wollen dann Franzenheim ein bisschen ärgern“, frohlockt Amberg. Im vierten Jahr steht Amberg jetzt in Bekond an der Seitenlinie. „Mein Vertrag geht bis zum Saisonende, ich habe mich aber noch nicht festgelegt, was ich danach mache. Alle Optionen sind möglich“, zeigt er sich noch völlig offen, was seine Zukunft beim SVB angeht.