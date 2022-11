Beim 1:1 bei RW Oberhausen hatte der FC Bocholt den Sieg auf dem Fuß Regionalliga West: Punkteteilung am Freitagabend im Stadion Niederrhein.

Keinen Sieger gab es am Freitagabend bei der Partie in der Regionalliga West zwischen Rot-Weiß Oberhausen und dem 1. FC Bocholt. Dabei führten die Gäste zur Pause verdient, kassierten dann den Ausgleich und spielten zum Schluss eine halbe Stunde in Überzahl. Den Sieg hatte Bocholts Torjäger Malek Fakhro auf dem Fuß.

RWO kam mit Elan aus der Kabine, hätte aber fast das 0:2 hinnehmen müssen, als Nico Klaß eine Hergabe von Marvin Lorch gefährlich abfälschte (48.). Im Gegenzug trafen die Gastgeber dann zum 1:1. Die beiden als Joker gerade gekommenen Jan-Lucas Dorow und Kelvin Lunga setzten sich über rechts durch, Lunga setzte den Ball an den Pfosten. Den Abpraller verwertete dann aber Mickels zum Ausgleich (49.). Das Spiel hatte aber bald die nächste entscheidende Szene. Weil Klaß kurz zuvor bereits Gelb gesehen hatte, musste er in der 59. Minute nach einem Foul an Fakhro mit der Ampelkarte vom Feld.

Malek Fakhro sollte im Zentrum des Geschehens bleiben. In der 29. Minute hatte er die nächste gute Szene der Bocholter. Doch die Oberhausener übernahmen immer mehr die Kontrolle, kamen auch zu Chancen, die beste hatte Leroy Mickels nach gut einer halben Stunde. Das Tor jedoch erzielte Fakhro, und zwar nach einer Kopfball-Verlängerung einer Flanke durch Marcel Platzek, die er an Davari vorbei in den Kasten köpfte. Mit der verdienten Führung ging es in die Pause.

In der Folge versuchten die Bocholter, sich ruhig in Überzahl durch die Räume ihre Chancen zu erspielen. Zwei Möglichkeiten sollten sich auch ergeben. Eine gute Schusschance des eingewechselten Kelvin Lunga hätte schon passen können, doch in der 79. Minute hätte das 2:1 für Bocholt eigentlich fallen müssen. Doch der zweite Treffer des Tages, der Fakhros elftes Saisontor gewesen wäre, gelang ihm nach einem Abpraller von Florian Abel nicht mehr. In den Schlussminuten machte RWO in Unterzahl dann nochmal Druck, ohne aber noch eine klare Möglichkeit zu erspielen. Für Bocholt war der Sieg drin, der Zähler ist insgesamt aber in Ordnung.

"Wir haben 1:0 geführt, da ist es immer ein bisschen schade, wenn man das 1:1 bekommt, zumal das etwas unglücklich war. Die Überzahl haben wir dann nicht so gut ausgespielt, aber dennoch zwei Chancen, bei denen wir das Tor machen müssen. Vorher hätten wir den Punkt aber sicher auch gerne mitgenommen. Im Abschluss haben wir hinterher zu oft durch das Zentrum gespielt", erklärte Bocholts Coach Marcus John kurz nach dem Abpfiff. Sein Gegenüber Mike Terranova entgegnete: "Es ist klar, dass die drei Punkte gutgetan hätten. Aber wir haben schlecht begonnen, 20 Minuten gebraucht, bis wir im Spiel waren. Beim 0:1 laufen wir in einen Konter, das war zu dem Zeitpunkt auch in Ordnung. Zur Pause haben wir umgestellt, waren gut im Spiel, doch dann kam die Gelb-Rote Karte, und dann war es natürlich schwer."

Rot-Weiß Oberhausen – 1. FC Bocholt 1:1

Rot-Weiß Oberhausen: Daniel Davari, Nils Winter, Michael Wentzel, Fabian Holthaus, Nico Klaß, Pierre Fassnacht, Matona-Glody Ngyombo (46. Kelvin Lunga), Tanju Öztürk, Christian März (62. Jerome Propheter), Anton Heinz (46. Jan-Lucas Dorow), Leroy-Jacques Mickels (90. Denis Donkor) - Trainer: Mike Terranova

1. FC Bocholt: Sebastian Wickl, Mika Timothy Hanraths, Jeffrey Obst, Marc Beckert, Leander Goralski, Florian Abel (79. Kevin Grund), Marvin Lorch (90. Kento Wakamiya), Fabio-Daniel Simoes Ribeiro, Marcel Platzek, Andre Bugla (64. Isaak Simion Akritidis), Malek Fakhro (85. Stephané Mvibudulu) - Trainer: Marcus John

Schiedsrichter: Alexander Schuh (Kaarst) - Zuschauer: 2625

Tore: 0:1 Malek Fakhro (42.), 1:1 Leroy-Jacques Mickels (49.)

Gelb-Rot: Nico Klaß (57./Rot-Weiß Oberhausen/Wiederholtes Foulspiel).