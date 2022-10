Bei der Fidei-SG läuft‘s wieder rund B-Liga Mosel/Hochwald: Siege in Pokal und Meisterschaft geben Reifenberg-Elf viel Auftrieb.

Spätestens nach dem 4:3-Husarenritt im Kreispokal-Achtelfinalspiel gegen Eintracht Trier II und den zuletzt starken Resultaten in der Liga – vergangenen Sonntag gewann das Team standesgemäß gegen die SG Niederkell Waldweiler II mit 4:0 – ist mit der SG Fidei wieder zu rechnen. „Es war ein sehr gutes und mit offenem Visier geführtes Pokalspiel gegen Eintracht II“, blickt Reifenberg voller Stolz auf den Coup gegen die Regionalliga-Reserve – Tabellenführer in der Trier/Saar-B-Liga-Staffel – zurück.

Herzstück der Mannschaft ist mit Kai Edringer, Daniel Haas und Philipp Gulden (traf ebenfalls schon sechs Mal) das Mittelfeld, und in der Abwehr sorgen Routinier Alex Plein, Daniel Schuh und Torwart Florian Frein für Stabilität. „Florian hat sehr viel Selbstvertrauen, und die beiden Routiniers hinten kommen über Erfahrung und Abgeklärtheit“, so Reifenberg.

Mit dem Sturmduo Daniel Kläs und Steven Schappo hat das Team aus Zemmer, Schleidweiler und Rodt zwei exzellente Knipser an Bord. „Wenn man bedenkt, dass Steven wegen Roter Karte und Corona-Nachwirkungen erst vier Spiele durchgespielt hat, sind seine sechs Tore überdurchschnittlich gut.“ Und Kläs? Der hatte vorige Saison eigentlich seine Laufbahn schon beendet, weil er im Dartsport mehr Erfolg sah. „Daniel hatte ja seinen Fokus auf diesen Sport gelegt, sich aber vor der Saison noch mal bereit erklärt, mit dem Kicken wieder anzufangen. Wir sind sehr froh über seine Entscheidung. Er ist ein gefühlter Neuzugang, trifft derzeit aus allen Lagen und hat auch schon sechs Tore erzielt“, lobt der 49-Jährige den Rückkehrer.

In der Meisterschaft soll es nach Möglichkeit ein bisschen besser werden als noch in der Vorsaison. Da schloss man auf dem fünften Platz ab. „Wir haben uns aber kein tabellarisches Ziel gesetzt, wollen als Kollektiv auftreten und einen guten Fußball spielen. Das ist uns größtenteils schon gut gelungen“, berichtet der Coach. Mit nur einer Niederlage – 2:3 gegen den momentanen Tabellenführer SG Franzenheim – hat sich das Team mit 16 Zählern und einem Torverhältnis von 25:6 auf Rang zwei positioniert.

Dem erfahrenen Trainer ist es generell wichtig, „den Wert der Gemeinschaft in den Vordergrund zu stellen. Durch den breiteren Kader haben wir eine höhere Qualität im Training erzielt. Wir haben eine gute Stimmung im Team, Zusammenhalt und Trainingseifer sind top“. Geht es nach Reifenberg, soll das Thema Defensivstabilität noch weiter in den Fokus rücken. „Wir kommen noch zu schnell in Kontersituationen, weil die Absicherung fehlt. Die Jungs müssen lernen, dass du nur über die Verteidigung ein Spiel gewinnst. Wir wollen oft zu schnell zu viel. Manchmal reicht auch ein Unentschieden mal.“

Am Sonntag ab 12.30 Uhr soll es im Auswärtsspiel in Waldrach wieder einen Dreier geben, doch der Trainer warnt: „Ruwertal II ist sehr unangenehm zu spielen, es gibt keinen Schönheitspreis zu gewinnen. Sie haben im Pokal Pluwig-Gusterath rausgeworfen. Das sagt schon alles.“