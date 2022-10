Beeindruckender 4:1 Sieg des WSC Frisia Wilhelmshaven Melle 03 kassiert die erste Saisonniederlage

Melle bekommt Tim Rister nicht in den Griff

Mit einem eindrucksvoll mannschaftlich geschlossenen Auftritt haben wir heute zwei Serien beendet und einen Befreiungsschlag in der Landesliga gelandet. Das Team um Kapitän Sascha Theil beendete damit auch die Serie der bislang ungeschlagenen Meller Mannschaft. Bereits von Beginn an waren wir hellwach, hielten uns strikt an den Matchplan und ließen den Gastgebern auf dem Meller Kunstrasen kaum Zeit, den ansonsten vom SC Melle dargebotenen Ballbesitzfußball aufziehen zu können. Wir setzten unsererseits aber auch immer wieder geschickt Nadelstiche gegen die heute nicht immer sattelfeste Meller Abwehr.

In der 18. Minute hätte der Knipser schon die Führung erzielen können, alleine vor Melles Keeper verlor er aber die 1:1-Situation. Doch wir ließen nicht nach, störten die Gastgeber früh und stets vor der Ballannahme und hielten die Twyrdy-Schützlinge weit weg von unserem Kasten. in 29. Minute dann griffen wir erneut über die linke Seite an, Tarek El-Ali bekam das Spielgerät irgendwie zu Tim Rister und dieses Mal versenkte der Goalgetter eiskalt zur Frisia-Führung. Dieses Mal gab diese Führung Sicherheit und unser Selbstvertrauen wuchs von Minute zu Minute, Melle strahlte keinerlei Gefahr aus, David Sorg und Dany Hatou räumten vor der Viererkette alles ab. Kurz vor der Pause dann erneut ein Angriff über die rechte Seite, Kristof Köhler mit einem feinen Ball auf Tim Rister, der die Kugel per Kopf in den Lauf des fleißigen Tarek El-Ali legte. Der umkurvte im Strafraum seinen Gegenspieler und dennoch sah er noch besser postierten Tim Rister, der auch diese Chance eiskalt zum 2:0 (41.) versenkte. Damit ging es in die Halbzeit.

Auch im 2. Durchgang dominant…

Nach dem Wechsel blieben wir am Drücker und in der 50. Minute folgte auf eine überragende Balleroberung von Percy Buchheim ein ebenso überragender Diagonalball auf den startenden Tarek El-Ali, der mit einem wunderschönen Chip das 3:0 erzielte. Verwundert rieben wir uns die Augen, so stark und vor allem dominant haben wir unser Team lange nicht gesehen. Und es sollte noch besser kommen. In der 55. Minute war Tim Rister im Strafraum nur mit einer Notbremse zu stoppen, ein Pfiff, ein Platzverweis für den Meller Verteidiger und Elfmeter für unser Team. Da unser etatmäßiger Elfmeterschütze Max Weickert nicht spielen konnte, schnappte sich der vor Selbstvertrauen strotzende Tim Rister die Kugel und versenkte den Elfer zum vorentscheidenden 4:0 (55.). Danach kontrollierten wir das Spiel, ließen nicht viel zu und nach knapp 65 Minuten wurde es mega emotional als der nach über einem Jahr fehlende Patrick Degen für den starken Nils Heidemann in die Partie kam und endlich wieder auf dem Platz stehen konnte. Am Ende verwalteten wir diesen klaren Vorsprung, kassierten in der 72. Minute zwar noch das 1:4, mehr aber ließen wir nicht zu und sackten drei hochverdiente Auswärtspunkte ein.