Beecker Personalien: Fensky kommt, Schütte geht Mittelrheinliga: Der FC Wegberg-Beeck hat den ersten Winter-Zugang vorgestellt.

Wegen Corona wurde die A-Junioren-Bundesligasaison 20/21 aber rasch abgebrochen, Fensky kam dort daher zwangsläufig nur auf vier Einsätze. Auch im Regionalliga-Seniorenteam des WSV in der Saison darauf schaffte der gebürtige Dremmener nicht den Durchbruch – ebenso wenig in der laufenden Saison bei Regionalligist SV Lippstadt, bei dem Fensky in der Hinrunde nur auf drei Kurzeinsätze kam.

„Der Kontakt zu Niklas ist in den vergangenen zweieinhalb Jahren nie abgerissen. Er ist ein Junge aus dem Kreis Heinsberg, hat in ­Beeck viele Jahre in der Jugend gespielt. Er hat große Qualitäten, und daher sind wir froh, ihn wieder zu haben. Die Gespräche mit seinem Erkelenzer Berater Daniel Leuker sind auch sehr angenehm verlaufen“, merkt Beecks Sportlicher Leiter Friedel Henßen zur ersten Winterverpflichtung an, die am liebsten auf der Acht oder Zehn spielt. Fensky unterschrieb bis Juni 2024 – eine Bedingung von Beecks Geschäftsführer Werner Tellers, der Fensky keinen Vertrag für nur ein halbes Jahr geben wollte.