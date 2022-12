Bastion Trimmelter Hof bleibt bestehen Rheinlandliga: Tarforst schlägt Spitzenreiter Zerf und feiert neunten Heimsieg. VIDEOS und BILDERGALERIE

Zum Rückrundenauftakt in der Rheinlandliga empfing der formstarke FSV Trier-Tarforst den Spitzenreiter FC Hochwald Zerf. Mit dem 3:0 (2:0) feiern die Trierer Höhenkicker den neunten Heimsieg in Folge und haben somit weiterhin eine makellose Bilanz auf dem heimischen Geläuf. Der FC Hochwald Zerf hingegen verlässt nach knapp zwei Monaten erstmals wieder als Verlierer den Platz.

Auch das leichte Schneegestöber und die klirrende Kälte hielten 420 Zuschauer nicht davon ab, das Topspiel zu besuchen. Und die beiden Kontrahenten auf dem Platz taten ihr Bestes, um den Schaulustigen möglichst früh einzuheizen. Bereits nach 50 Sekunden hätten die Gäste in Führung gehen können. Tim Thielen scheiterte mit seinem Abschluss aus wenigen Metern an FSV-Schlussmann Luca Merling. Die Anfangsphase gehörte weiter dem FC Zerf. Nach 14 Minuten verhinderte Ayman Habbouchi mit einer spektakulären Grätsche die nächste Großchance der Hochwälder, als er Tobias Lenz in höchster Not vom Ball trennte.

Hier geht's zum kompletten Artikel

Hier geht's zur Fotogalerie