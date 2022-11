Basara vs. Marienborn: "Auf jeden Fall ist das ein Derby!" Wiedersehen vieler Gonsenheimer U19-Pokalsieger von 2019 +++ Blick auf die Wohlfühloase

2014 holte der SVG den A-Jugend-Verbandspokal, schaltete Mainz 05 und den FCK aus. Dann ging es in den DFB-Pokal, wo im Viertelfinale gegen Wolfsburg Schluss war. Auch Andreas Klapper, Jannik Kern oder Lukas Harden sind bei der TuS bestens bekannte Namen, die damals am Wildpark von Babak Keyhanfar und dessen Cotrainer Itjeshorst angeleitet wurden. Genauso wie TuS-II-Trainer Lasse May oder der aktuell verletzte Yannik Wex. „So einen Zusammenhalt habe ich in der Form noch nie erlebt“, erzählt Itjeshorst, „viele gute Kicker und ein richtig geiler Haufen. Wir waren klarer Außenseiter, haben über den Willen gewonnen. Witzig, dass so viele der Jungs sich in Marienborn wiedergefunden haben.“