Bahlinger SC will auswärts wieder punkten Gegen den KSV Hessen Kassel hofft der Regionalligist auf mehr Torgefahr

Beim Blick auf die beiden zurückliegenden Auswärts-Auftritte des Regionalligisten Bahlinger SC in Balingen (0:4) und Freiberg (0:1) sieht Trainer Dennis Bührer Steigerungsbedarf. „Wir haben hier nicht so gespielt, wie wir uns das vorgestellt hatten“, sagt Bührer, der sich zusammen mit seinem Kollegen Axel Siefert am Samstag, 14 Uhr, beim KSV Hessen Kassel gerade im Offensivspiel einen klaren Schritt nach vorn erhofft: „Wir schaffen es als Team nicht, uns mit Toren zu belohnen.“ 16 Saisontore nach 14 Spielen zeigen auf, wo es beim BSC momentan hapert. Nur vier Südwest-Regionalligisten sind in dieser Statistik schlechter als der Tabellenneunte. Dazu zählt der kommende Gegner (elf Tore), der freilich seine beiden vergangenen Heimspiele gewinnen konnte. Dennoch schweben die Löwen aus Kassel als Vorletzter weiterhin in akuter Abstiegsgefahr. Am Samstag fehlen den Gastgebern Nael Najjar und Steven Rakk nach Platzverweisen, der BSC muss auf Luca Köbele (fünfte Gelbe Karte) verzichten – und auch längere Zeit auf Shqipon Bektasi. Der Angreifer wird in der kommenden Woche wegen einer Schultereckgelenksprengung operiert und fällt mindestens drei Monate aus. Immerhin hätten der zuletzt angeschlagene Nico Gutjahr sowie die Rekonvaleszenten Ylber Lokaj und Santiago Fischer im Training laut Bührer „eine gute Entwicklung gezeigt“.