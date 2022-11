B-Liga: Maas verabschiedet sich mit Sieg Weiherer Trainer hört nach sechs Jahren auf +++ SG Hammelbach/Scharbach ist neuer Spirzenreiter

Erstmals an der Tabellenspitze steht die SG Hammelbach/Scharbach nach dem klaren Heimsieg über den TSV Hambach.

SV Fürth II – SV Kirschhausen 2:0 (1:0). Der Sieg der Gastgeber geht nach Ansicht von Trainer Christian Vetter in Ordnung: „Wir waren in der ersten Halbzeit die aktivere und auch bessere Mannschaft.“ In der zweiten Halbzeit, Kirschhausens Trainer Miguel da Silva hatte etwas umgestellt, bekamen die Gäste mehr Zugriff auf das Spiel und dominierten. Aus einer Kontersituation heraus sorgten die Fürther aber für die Entscheidung. „Vor allem in der ersten Hälfte haben wir den Ball gut laufen lassen und hatten gefühlt 75 Prozent Ballbesitz“, lobte Vetter.

Tore: 1:0 Incirkus (22.), 2:0 Anes Pudic (80.). – Zuschauer: 100. – Beste Spieler: Thaller, ansonsten geschlossene Leistung/geschlossene Leistung.

SG Hammelbach/Scharbach – TSV Hambach 7:3 (4:2). Kaum waren die Gäste richtig auf dem Platz, lagen sie auch schon 0:3 hinten. „Das war natürlich eine schwere Hypothek. Trotzdem haben wir es geschafft, zurück ins Spiel zu finden“, betonte TSV-Abteilungsleiter Reinhard Wolff, der im Offensivspiel seiner Mannschaft nur wenig zu bemängeln hatte. „Die Baustelle lag eindeutig im Defensivverhalten.“, sagte Wolff, der eine „naive Spielweise“ bemängelte. „Das Ergebnis war zu deutlich und in dieser Höhe auch komplett unnötig“, so Wolff.

Tore: 1:0 Steffen Impe (9.), 2:0 Bauer (11.), 3:0 Bauer (17.), 3:1 Fetsch (26.), 3:2 Timo Wolff (34.), 4:2 Schröder (41.), 5:2 Fiederlein (78.), 5:3 Jonas Schäfer (86.), 6:3 Steffen Impe (90.), 7:3 Bergmann (90. + 1). – Schiedsrichter: Radl (Biebesheim). – Zuschauer: 100. – Bes. Vork.: Steffen Impe (SG) scheitert per Foulelfmeter an Werner (83.). – Beste Spieler: geschlossene Leistungen auf beiden Seiten.

SG Hüttenfeld – SG Gronau 1:3 (0:0). Auf einem schwer zu bespielenden Rasenplatz kassierte die SGH eine vermeidbare Niederlage. „Letztlich hat die cleverere Mannschaft gewonnen“, sagte Hüttenfelds Trainer Christian Schmitt. Die beste Gelegenheit vergab Marco Herschel in den Anfangsminuten. Auch im zweiten Durchgang erarbeiteten sich die Platzherren Chancen, die Tore erzielten aber die Gäste.

Tore: 1:0 Rhein (50.), 1:1 Schmidt (65.), 1:2 Ktneh (74.), 1:3 Lucic (84.). – Zuschauer: 70. – Beste Spieler: beide mit geschlossener Leistung.

TSV Weiher – TSV Auerbach II 3:2 (2:2). Weihers scheidender Trainer Steffen Maas gefiel die Leistung seiner Mannschaft: „Wir haben 93 Minuten gezeigt, dass wir gewinnen wollen. Natürlich war der Sieg am Ende ein bisschen glücklich.“ Die Gegentreffer habe seine Elf aber zu einfach kassiert.“ Positiv aus Sicht des Trainers: „Wir haben uns als Einheit präsentiert.“