– Foto: Sascha Köppen

B-Klasse West: Gau-Algesheim übernimmt die Spitze Appenheim verzweifelt am Bingerbrücker Torwart +++ Ingelheim II unterliegt im Topspiel +++ 03er verteidigen Führung trotz langer Unterzahl +++ Schwabenheim kommt gegen Nieder-Olm II zurück +++ Essenheim gewinnt torreiche Partie +++ Heidesheim kann auch Rasen +++ FIAM mit starkem Comeback +++ Schärf-Dreierpack reicht Drais nicht zum Sieg +++ Spiele an Allerheiligen: Appenheim und Heidesheim erfolgreich

MAINZ-BINGEN. Am vergangenen Wochenende wurden in der B-Klasse Mainz-Bingen West acht Begegnungen ausgetragen. Die SG Bingerbrück/Weiler II und der SV 1972 Appenheim teilten beim 2:2-Unentschieden die Punkte. Die Spvgg. Ingelheim II kassierte gegen die SV 1910 Gau-Algesheim eine 1:4-Heimniederlage. Der FVgg. 03 Mombach gelang ein knapper 1:0-Auswärtssieg bei der TSVgg 1848 Stadecken-Elsheim II. Die TSG Schwabenheim feierte einen 3:1-Heimerfolg über den FSV Nieder-Olm II. Die Spvgg. Essenheim schlug in der Fremde den SC Moguntia 1896 Mainz mit 5:3. Die SG Kempten/Dietersheim musste ein 0:4 gegen die TSG 1848 Heidesheim auf heimischem Platz hinnehmen. FIAM Italia Mainz gewann auswärts beim SV Fidelia Ockenheim mit 3:2. Zwischen dem VfL Frei-Weinheim und der TSG Drais gab es ein 3:3-Gleichspiel. Zudem standen zwei weitere Begegnungen an Allerheiligen auf dem Programm: Der FSV Nieder-Olm II verlor zuhause mit 2:4 gegen den SV 1972 Appenheim. Durch einen 4:1-Auswärtserfolg bei der TSG Schwabenheim schnuppert die TSG 1848 Heidesheim nun an der Ligaspitze.

SG Bingerbrück/Weiler II – SV 1972 Appenheim 2:2 (0:0) Die Appenheimer kassierten zwar sehr spät den Ausgleich, aber dieser sei nach Einschätzung von SV-Trainer Andreas Autenheimer nicht ganz unverdient gewesen. „Wir waren zwar ständig überlegen. Aber der Bingerbrücker Torwart hat unsere Chancen super gehalten. Insgesamt haben wir zu hektisch und ungenau nach vorne gespielt“, ergänzte Autenheimer. Tore: 1:0 Dominik Thoß (52.), 1:1 Malte Kerber (53.), 1:2 Manuel Müller (83.), 2:2 Tim Baumgärtner (87.)

Spvgg. Ingelheim II – SV 1910 Gau-Algesheim 1:4 (0:1) SV-Spielertrainer Johannes Kull sagte: „Ein ausgeglichenes Spiel, das wir für uns entschieden haben, da wir im letzten Drittel zwingender waren und das Spielglück gegen einen sehr guten Gegner auf unserer Seite hatten. Letztendlich haben wir das Spiel über die Qualität unserer Ersatzbank entschieden.“ Patrick Dengler brachte die Gäste früh in Führung. Bei diesem Spielstand blieb es auch bis zum Halbzeitpfiff. Sechs Minuten nach dem Seitenwechsel wurde Kull regelwidrig im Strafraum der Spvgg. gefoult. Fabian Commes behielt die Ruhe vom Punkt. Nur wenige Minuten später bekamen die Hausherren ein Foulelfmeter zugesprochen, nachdem Christian Hack zu Fall gebracht worden war. Spvgg.-Spielertrainer Dirk Spitzbarth verwandelte souverän. In der Nachspielzeit entschied David Fürsicht mit einem Doppelpack endgültig das Spiel um die Tabellenspitze, die nun die Gau-Algesheimer zu verteidigen haben. Tore: 0:1 Patrick Dengler (7.), 0:2 Fabian Commes (51., FE), 1:2 Dirk Spitzbarth (58., FE), 1:3, 1:4 David Fürsicht (90.+1, 90.+4)

TSVgg. 1848 Stadecken-Elsheim II – FVgg. 03 Mombach 0:1 (0:1) „Es war ein verdammt wichtiger Sieg für uns. Uns war bewusst, dass Stadecken einen Lauf hatte und wir diesen unterbrechen wollten“, sagte FVgg.-Coach Michael Taesler, „wir haben versucht, das Spiel sehr kompakt zu gestalten.“ Dies gelang auch bis zur 35. Spielminute, in der auch das Tor des Tages durch Leon Röttger per Kopf nach einer Ecke von Sasa Dukanovic fiel. Bis zu diesem Zeitpunkt sei den Hausherren auch nicht mehr eingefallen, als mit langen Diagonalbällen zu operieren, um so die letzte Kette der 03er zu überspielen. In der 40. Minute trat Dukanovic dann aber negativ in Erscheinung und ließ sich, nachdem er selbst gefoult worden war, zu einer Beleidigung hinreißen, die einen Platzverweis zur Folge hatte. „Von da an war es natürlich ein anderes Spiel. Wir hatten kaum noch Offensivaktionen und Entlastung, aber über das Kämpferische haben wir das 1:0 gehalten“, Taesler abschließend. Tore: 0:1 Leon Röttger (35.), Besonderes Vorkommnis: Rote Karte für Sasa Dukanovic (FVgg./40.) wegen Beleidigung

TSG Schwabenheim – FSV Nieder-Olm II 3:1 (0:1) Boris Feldmann, der sportliche Leiter der TSG, sagte: „Das war heute kein gutes oder schönes Fußballspiel und voll von technischen Fehlern oder falschen Entscheidungen. Aber wir haben unser Ziel erreicht: Die drei Punkte zu holen.“ Den Führungstreffer der Gäste durch Sören Steffen zehn Minuten vor dem Wiederanpfiff, merzten im zweiten Spielabschnitt Adrian Hofmann, Robin Bajorat und David Janetzko aus. Tore: 0:1 Sören Steffen (35.), 1:1 Adrian Hofmann (46.), 2:1 Robin Bajorat (70.), 3:1 David Janetzko (80.)

SC Moguntia 1896 Mainz – Spvgg. Essenheim 3:5 (1:3) Tobias Dinter brachte die Spvgg. in Front. Patrick Brachmann legte doppelt nach. Darauf antwortete Adil Boujemaaoui vor und nach der Pause und verkürzte zunächst auf 2:3 aus Sicht der Moguntia. Dinter erhöhte wieder für die Essenheimer. Boujemaaoui stellte den Rückstand von einem Tor wieder her. Francesco Ielapi setzte aus elf Metern kurz vor dem Abpfiff den Schlusspunkt in einer torreichen Partie. Tore: 0:1, 2:4 Tobias Dinter (19., 72.), 0:2, 0:3 Patrick Brachmann (21., 29.), 1:3, 2:3, 3:4 Adil Boujemaaoui (32., 61., 80.), 3:5 Francesco Ielapi (90., FE)

SG Kempten/Dietersheim – TSG 1848 Heidesheim 0:4 (0:2) „Über 90 Minuten gesehen, war es definitiv ein verdienter Sieg. Auch in der Höhe“, fasste TSG-Trainer Marvin Dollmann zusammen. In der Anfangsphase habe die TSG allerdings mit dem Geläuf Schwierigkeiten gehabt, da es seit geraumer Zeit wieder ein Spiel auf Naturrasen gewesen sei. Nach einer etwa 15- bis 20-minütigen Eingewöhnungszeit sei Dollmanns Team auch besser in die Begegnung gekommen, was sich im Folgenden auch in Toren niederschlug. Emirhan Danismaz nutzte zuerst eine Vorarbeit von Said Togru. Hendrik Knaf bediente beim 2:0 aus TSG-Sicht Mannschaftskollege Marc Windecker. Kurz vor dem Halbzeitpfiff handelte sich SG-Akteur Sebastian Stengel sogar noch einen Platzverweis ein, was die ohnehin schon schwere Aufgabe, hier noch was Zählbares zu erreichen, nahezu unmöglich machte. Sinan Ordukaya nach erneuter Vorlage von Togru sowie Alessio Auletta, der von Amir Nezami in Szene gesetzt worden war, schraubten das Ergebnis im zweiten Durchgang schließlich in die Höhe. Tore: 0:1 Emirhan Danismaz (22.), 0:2 Marc Windecker (37.), 0:3 Sinan Ordukaya (65.), 0:4 Alessio Auletta (68.), Besonderes Vorkommnis: Rote Karte für Sebastian Stengel (SG Kempten/Dietersheim/45.) wegen Notbremse

SV Fidelia Ockenheim – FIAM Italia Mainz 2:3 (2:0) FIAM-Spielertrainer Nelson Karikari sagte: „Ockenheim hat die Räume gut eng gemacht und wir haben uns schwer getan, Chancen herauszuspielen. Unsere Gegentore waren individuelle Fehler.“ Dies nutzte erst Felix Weber aus und Aykan Demir traf ins eigene Tor – zur Freude der Fidelia. Für FIAM wurde die Herausforderung nach der Ampelkarte für Eren-Cem Cakir kurz vor dem Seitenwechsel noch größer, doch dieser stellten sich die Gäste in der zweiten Halbzeit gekonnt und drehten die Partie. „Wir hatten nichts mehr zu verlieren“, begründete Karikari die taktische Umstellung auf eine Dreier-Abwehrkette, zu der ihn Co-Spielertrainer Amin Ouachchen ermutigt hatte. Selcuk Kilic eröffnete die Aufholjagd, wodurch FIAM die „zweite Luft“ bekam. Arturo Patria glich per Kopf aus und Krystian Borowski machte das eindrucksvolle Comeback perfekt. „Unsere Moral war überragend. Es war eine tolle Mannschaftsleistung und ein gutes B-Klassen-Spiel. Spiele mit FIAM sind momentan sehr torreich und emotional“, Karikari abschließend. Tore: 1:0 Felix Elias Weber (19.), 2:0 Eigentor Aykan Demir (36.), 1:2 Selcuk Kilic (55.), 2:2 Arturo Patria (67.), 2:3 Krystian Borowski (82.), Besonderes Vorkommnis: Gelb-Rote Karte für Eren-Cem Cakir (FIAM/39.)

VfL Frei-Weinheim – TSG Drais 3:3 (1:3) Drei Tore von Simon Schärf in den ersten 45 Minuten genügten der TSG Drais nicht zum Erfolg beim VfL Frei-Weinheim, weil Dennis Lampl und Maximilian Landmann für die Hausherren trafen und der Draiser Leo Heidelmann unglücklicherweise ins eigene Tor traf. Tore: 0:1, 0:2, 1:3 Simon Schärf (14., 32., 44.), 1:2 Dennis Lampl (35.), 2:3 Eigentor Leo Heidelmann (77.), 3:3 Maximilian Landmann (80.)

FSV Nieder-Olm II – SV 1972 Appenheim 2:4 (1:2) SV-Trainer Andreas Autenheimer sagte: „Wichtige drei Punkte, die wir uns durch mannschaftliche Geschlossenheit und eine starke, zweite Halbzeit erarbeitet haben.“ In der ersten Hälfte hätten die Appenheimer noch Probleme mit den schnellen Leuten des FSV gehabt, worauf sie sich dann aber eingestellt hätten. Mit seinem Dreierpack war Manuel Müller der Matchwinner. Tore: 0:1, 2:3, 2:4 Manuel Müller (18., 64., 81.), 1:1 Eigentor Philipp Schweikard (25.), 2:1 Robin Wotschke (43.), 2:2 Luca Körbl (61.)