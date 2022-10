– Foto: Thomas Rinke

B-Klasse West: FIAM gewinnt packendes Spiel Engel-Dreierpack bei Nieder-Olmer Schützenfest +++ Offensivspektakel zwischen FIAM und Frei-Weinheim +++ Unentschieden im Kellerduell +++ Gau-Algesheim dreht im zweiten Durchgang auf +++ Ingelheimer Zweite bleibt konsequent +++ Heidesheim schlägt Ockenheim +++ SG Kempten/Dietersheim überrascht Essenheim

MAINZ-BINGEN. Am vergangenen Wochenende wurden in der B-Klasse Mainz-Bingen West sieben Begegnungen ausgetragen. Der FSV Nieder-Olm II überrannte die SG Bingerbrück/Weiler II zuhause mit 9:0. Einen torreichen 5:4-Heimsieg feierte auch FIAM Italia Mainz im Duell mit dem VfL Frei-Weinheim. Der SV 1972 Appenheim und die TSVgg 1848 Stadecken-Elsheim II teilten beim 1:1-Gleichspiel die Punkte. Der SV 1910 Gau-Algesheim gelang ein deutlicher 5:1-Heimerfolg über die TSG Schwabenheim. Die Spvgg. Ingelheim II nahm die TSG Drais durch einen 7:0-Auswärtssieg auseinander. Die TSG 1848 Heidesheim schlug auf eigenem Platz den SV Fidelia Ockenheim mit 3:0. Die Spvgg. Essenheim erwischte bei der 1:6-Heimniederlage gegen die SG Kempten/Dietersheim einen rabenschwarzen Tag.

FSV Nieder-Olm II – SG Bingerbrück/Weiler II 9:0 (5:0) FSV-Coach Enis Hasani, der selbst noch die Fußballschuhe schnürt, sagte: „Der Sieg geht auch in der Höhe völlig in Ordnung. Wir haben uns vorgenommen, uns mit einem ganz anderen Auftreten, gegenseitigem Coachen und mehr Lautstärke auf dem Platz aus der Negativ-Spirale der letzten Wochen raus zu schießen.“ Was auch eindrucksvoll gelang. Allein Joshua Engel traf dreimal in Schwarze. Der FSV habe in einem über 90 Minuten fairen Spiel spielerisch nie nachgelassen und den bedingungslosen Einsatz nie vermissen lassen, Hasani weiter. Tore: 1:0 Tim Pichowicz (18., FE), 2:0, 4:0, 5:0 Joshua Engel (21., 31., 41.), 3:0 Luca Neff (22.), 6:0 Enis Hasani (52., direkter Freistoß), 7:0 Luke Selbert (61.), 8:0 Nils Hauschildt (75.), 9:0 Bilal Mohammed (77.)

FIAM Italia Mainz – VfL Frei-Weinheim 5:4 (2:2) „Für den neutralen Zuschauer sicherlich ein spannendes Spiel. Für die Trainer zum Haare raufen. Die Offensiven der beiden Teams waren gut drauf, während die Defensiven dies nicht waren“, fasste FIAM-Spielertrainer Nelson Karikari zusammen. Aufgrund der zweiten Halbzeit sei es allerdings ein verdienter Sieg gewesen, da die Hausherren die Begegnung in diesem Spielabschnitt größtenteils unter Kontrolle hatten, auch wenn der VfL immer wieder durch Kontersituationen Nadelstiche setzten konnte, so Karikaris Einschätzung. Zum Spielgeschehen: Arturo Patria und Tugay Genc egalisierten per Doppelschlag den 0:2-Rückstand und somit die Tore von Andreas Steinhauer und Lars Anders. Krystian Borowski gelang neun Minuten nach dem Wiederanpfiff die erstmalige Führung für FIAM. Patria legte das 4:2 nach, aber Steinhauer und Tim Tronser, der vom Punkt traf, glichen erneut aus. Zehn Minuten vor dem Abpfiff entschied Selcuk Kilic das Offensivspektakel zugunsten der Gastgeber. Tore: 0:1, 3:4 Andreas Steinhauer (21., 63.), 0:2 Lars Anders (33.), 1:2, 4:2 Arturo Patria (37., 59.), 2:2 Tugay Genc (38.), 3:2 Krystian Borowski (54.), 4:4 Tim Tronser (78., FE), 5:4 Selcuk Kilic (80.)

SV 1972 Appenheim – TSVgg. 1848 Stadecken-Elsheim II 1:1 (0:1) Im Kellerduell gab es keinen Sieger, obwohl es für die TSVgg. verheißungsvoll begann. Viktor Luff erzielte bereits nach drei Minuten die Führung für die Gäste. Diese hatte bis zur 63. Spielminute, in der Manuel Müller ausglich, Bestand. Durch das Gleichspiel müssen beide Teams den FSV Nieder-Olm II, der bekanntlich erfolgreich war und das bessere Torverhältnis vorzuweisen hat, zumindest zeitweise in der Tabelle vorbeiziehen lassen. Tore: 0:1 Viktor Luff (3.), 1:1 Manuel Müller (63.)

SV 1910 Gau-Algesheim – TSG Schwabenheim 5:1 (0:1) Johannes Kull, der Gau-Algesheimer Spielertrainer, berichtete, dass die SV in der ersten Halbzeit nach einem Standard in Rückstand geraten sei und zahlreiche, gute Chancen liegen lassen habe. Allerdings seien die Gau-Algesheimer auch zu ungenau und langsam in ihrem Passspiel gewesen. „In der Halbzeitpause habe ich den Jungs gesagt, dass sie den Glauben an ihre Stärke nicht verlieren dürfen und geduldig ihr Spiel aufziehen müssen“, Kull weiter. Das Ergebnis habe folglich auch eine sehr gute, zweite Halbzeit bestätigt. Direkt nach dem Seitenwechsel zeigten die Hausherren eine Reaktion, indem sie in Person von Johannes Lehré ausglichen. Fabian Commes und Patrick Dengler machten es jeweils als Doppeltorschützen sogar am Ende deutlich für die SV. Tore: 0:1 Jan Schwalger (39.), 1:1 Johannes Lehré (46.), 2:1, 3:1 Fabian Commes (48., FE; 54.), 4:1, 5:1 Patrick Dengler (72., 90.)

TSG Drais – Spvgg. Ingelheim II 0:7 (0:4) „Es war ein sehr reifer Auftritt vom gesamten Team und ein nie gefährdeter Sieg, welcher auch in der Höhe verdient ist“, sagte Spvgg.-Spielertrainer Dirk Spitzbarth. „Wir haben defensiv sehr gut gegen den Ball gearbeitet und offensiv unsere Angriffe attraktiv zu Ende gespielt. Besonders freut mich, endlich mal wieder zu Null gespielt zu haben und dass wir unsere Chancen konsequent genutzt haben.“ Die Möglichkeiten nutzten Nils Winternheimer, Julian Pohlenz, dreimal Lars Donart und zweimal Marvin Kaulfuss. Tore: 0:1 Nils Winternheimer (9.), 0:2, 0:3, 0:7 Lars Donart (28., 37., 86.), 0:4, 0:5 Marvin Kaulfuss (41., 49.), 0:6 Julian Pohlenz (83.)

TSG 1848 Heidesheim – SV Fidelia Ockenheim 3:0 (2:0) TSG-Coach Marvin Dollmann empfand, dass seine Truppe – vor allem bedingt durch das frühe 1:0 durch Amir Nezami – gut in die Partie gegen „unangenehme“ Ockenheimer gekommen und die erste Hälfte zugunsten seiner Mannschaft verlaufen sei. Die Fidelia habe viel mit langen Bällen agiert, was die TSG-Defensive arg beschäftigt habe. „Das 2:0 kam uns dann schon sehr entgegen“, Dollmann über den Treffer von Said Togru. Die TSG überstand die Drangphasen der Ockenheimer vor und nach der Pause auch dank taktischer Systemumstellungen. Nach dem dritten Tor durch Marc Windecker war schließlich der Deckel drauf. „Den Sieg sehe ich als verdient an. Zu richtig klaren Chancen ist Ockenheim nicht gekommen und auf unserer Seite waren schon mehr gewesen“, Dollmann abschließend. Tore: 1:0 Amir Nezami (3.), 2:0 Aziz Said Togru (26.), 3:0 Marc Windecker (60.)