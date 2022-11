– Foto: Timo Babic

B-Klasse West: Aufsteiger FIAM ist Herbstmeister FIAM siegt bei Schützenfest deutlich +++ Heiße Schlussphase in Schwabenheim +++ Gerechte Punkteteilung zwischen Gau-Algesheim und Frei-Weinheim +++ Drais kämpft Fidelia nieder +++ Janis Heinze ebnet Essenheimer Erfolg +++ 03er patzen +++ Heidesheim dreht Partie nach der Pause +++ Nachholpartien: FIAM – Schwabenheim 3:1, Mombach 03 – Moguntia 3:3

MAINZ-BINGEN. Am zurückliegenden Wochenende wurden in der B-Klasse Mainz-Bingen West sieben Begegnungen ausgetragen. Zudem standen zuvor unter der Woche noch zwei Nachholspiele auf dem Programm. FIAM Italia Mainz legte nach dem 3:1-Heimsieg gegen die TSG Schwabenheim am vergangenen Mittwoch am Sonntag einen 8:3-Erfolg über die SG Kempten/Dietersheim nach. Die TSG Schwabenheim fuhr durch ein 1:1-Gleichspiel gegen die Spvgg. Ingelheim II am Wochenende zumindest einen Punkt ein. Ein zusätzlicher Zähler ging auch jeweils auf das Konto der SV 1910 Gau-Algesheim und des VfL Frei-Weinheim, die sich ebenfalls mit einem 1:1-Unentschieden trennten. Die TSG Drais überraschte den SV Fidelia Ockenheim auf heimischem Platz mit 4:1. Heimstärke bewies auch die Spvgg. Essenheim, die die TSVgg. 1848 Stadecken-Elsheim II mit 6:2 schlug. Die FVgg. 03 Mombach musste sich – nach der 3:3-Punkteteilung im Duell mit dem SC Moguntia 1896 Mainz am letzten Donnerstag – auch nach dem 2:2-Unentschieden gegen die SG Bingerbrück/Weiler II mit einem Zähler begnügen. Die TSG 1848 Heidesheim feierte im letzten Spiel, das am Sonntag angepfiffen wurde, einen 4:1-Erfolg gegen den SC Moguntia 1896 Mainz.

FIAM Italia Mainz – SG Kempten/Dietersheim 8:3 (4:2) FIAM verabschiedet sich mit einem Schützenfest und als Tabellenführer in die Winterpause. Insbesondere Krystian Borowski trumpfte mit drei Toren und drei Vorlagen auf. Als Aufsteiger führt FIAM (41 Punkte aus 16 Partien) nun das Klassement mit einem Punkt Vorsprung auf die TSG Heidesheim an, während sich die SG Kempten/Dietersheim als Mitabsteiger mit 24 Zählern auf dem neunten Tabellenplatz wiederfindet. Tore: 0:1 Noah Thelen (6.), 1:1 Gianluca Barba (12., Vorarbeit von Krystian Borowski), 2:1 Tugay Genc (31., Vorlage von K. Borowski), 2:2 Mwewa Elvis Chilufya (33.), 3:2, 5:2, 6:3 K. Borowski (35., Assist von Matteo Carista, 53., FE, 72., Vorarbeit von T. Genc), 4:2, 8:3 Ilias Lamrini (37., Zulieferdienst von K. Borowski, 84., Assist von Selcuk Kilic), 5:3 Christian Bernd (56.), 7:3 Andrea Carista (81.)

TSG Schwabenheim – Spvgg. Ingelheim II 1:1 (0:0) Boris Feldmann, der sportliche Leiter der TSG, sagte: „Ein attraktives Fußballspiel, das jederzeit hätte in beide Richtungen kippen können. Ärgerlich für uns, dass wir wiederholt eine Führung nichts ins Ziel bringen konnten, aber der Ausgleich war natürlich absolut verdient.“ Beim Blick auf die Ingelheimer Aufstellung sei Feldmann bereits klar geworden, dass die Spvgg. - mit massiver Unterstützung von oben - unbedingt gewinnen wollte. „Das versuchen sie nun aber auch schon seit drei Jahren vergeblich“, der sportliche Leiter weiter. „Wir müssen den Schiedsrichter-Bericht abwarten, was genau er rein gerufen haben soll. Es ging wohl um unsportliches Verhalten“, Feldmann zur roten Karte für den bereits ausgewechselten TSG-Spieler Robin Bajorat in der Nachspielzeit. Tore: 1:0 Bence Dallos (80.), 1:1 Neo Reisinger (87., Zulieferdienst von Lion Deisen), Besonderes Vorkommnis: Rote Karte für Robin Bajorat (90.+1, TSG Schwabenheim)

SV 1910 Gau-Algesheim – VfL Frei-Weinheim 1:1 (0:0) „Ein ausgeglichenes Spiel gegen einen Gegner auf Augenhöhe. Das Spiel hätten vom Gefühl her beide Mannschaften bis zum Schluss für sich entscheiden können. Von daher eine gerechte Punkteteilung“, sagte SV-Spielertrainer Johannes Kull. Auf die Führung von SV-Akteur Laurenz Sabelleck in der 59. Spielminute hatte der Frei-Weinheimer Maximilian Smuda die schnelle Antwort parat (67.). Tore: 1:0 Laurenz Sabelleck (59., Assist von Patrick Dengler), 1:1 Maximilian Smuda (67., Vorlage von Dennis Lampl)

TSG Drais – SV Fidelia Ockenheim 4:1 (2:0) TSG-Trainer Andreas Herget sagte: „Insgesamt ein hochverdienter Sieg für uns. Man hat uns ab der ersten Minute angemerkt, dass wir das letzte Spiel vor der Winterpause unbedingt gewinnen wollten.“ Nachdem die Draiser die ersten guten Gelegenheiten noch vergeben hätten, gingen sie vor der Pause durch einen Doppelschlag von Clemens Fränzl und Maksym Zubov in Führung. Nach den beiden Toren von Simon Schärf sei das Spiel entschieden gewesen. Bei besserer Chancenverwertung hätte das Ergebnis gegen nun „ungeordnete Ockenheimer“ noch deutlicher ausfallen können, so Herget. Der Gegentreffer durch Alan Pawel Wojnarski kurz vor Schluss sei ärgerlich gewesen, da die Draiser sehr gerne zu Null gespielt hätten. „Der Schlüssel zum Erfolg an diesem Tag lag definitiv an unserer Zweikampfstärke und -lust in allen Mannschaftsteilen“, Herget abschließend. Tore: 1:0 Clemens Fränzl (39.), 2:0 Maksym Zobov (45.), 3:0, 4:0 Simon Schärf (63., 70.), 4:1 Alan Pawel Wojnarski (86., Vorarbeit von Devrim Lars Hammer)

Spvgg. Essenheim – TSVgg. 1848 Stadecken-Elsheim II 6:2 (2:1) Spvgg.-Trainer Martin Haag sagte: „Wir sind ganz gut ins Spiel reingekommen, haben aber nach dem frühen Treffer stark nachgelassen und den Gegner durch einen Standard zurück ins Spiel geholt. Das 2:1 sowie 3:1 kamen zum richtigen Zeitpunkt. Danach war es ein einseitiges Spiel und geht vom Ergebnis auch in der Höhe in Ordnung.“ Mann des Tages auf Seiten der Essenheimer war Janis Heinze mit einem Dreierpack und zwei Vorlagen. Tore: 1:0, 3:1, 4:1 Janis Heinze (9., Vorarbeit von Giuseppe Ielapi, 47., Assist von Christof Reiferscheid, 60.), 1:1 Viktor Luff (41., FE), 2:1 Arne Menkhaus (43., Vorlage von J. Heinze), 5:1, 6:1 Sebastian Kleine (62., Zulieferdienst von J. Heinze, 75.), 6:2 Philippe Baumgärtner (82.)

FVgg. 03 Mombach – SG Bingerbrück/Weiler II 2:2 (2:1) Die Gästeführung durch Vincent Noah Wagner währte nicht lange. Die 03er glichen in Person von Jakob Hafer quasi im Gegenzug aus und Tim Behrendt brachte die Hausherren wenig später auf die Siegerstraße. Juri Djanatliev bereitete beide Treffer vor. Erst zehn Minuten vor Ablauf der regulären Spielzeit besorgte Kevin Haninger den Ausgleich für die SG, die damit erst den zweiten Punkt in dieser Saison einfährt. Die 03er stehen mit aktuell 16 Zählern zwar deutlich besser da, aber haben sich auch noch nicht der Abstiegssorgen entledigt. Tore: 0:1 Noah Vincent Wagner (7.), 1:1 Jakob Hafer (8., Vorarbeit von Juri Djanatliev), 2:1 Tim Behrendt (16., Vorlage von J. Djanatliev), 2:2 Kevin Haninger (80.)

TSG 1848 Heidesheim – SC Moguntia 1896 Mainz 4:1 (0:1) In den letzten drei englischen Wochen und insbesondere auch in diesem Spiel habe man Marvin Dollmanns Mannschaft angemerkt, dass ihnen die „geistige Frische“ gefehlt habe. Gerade beim frühen 0:1 habe der Kopf nicht ganz mitgespielt, da die TSG es mehrfach versäumt hätte, in die Zweikämpfe zu kommen. Dieser Spielstand währte bis zur Pause. Nach dieser legten die Hausherren den Schalter eindrucksvoll um. „Ein Sonntagsschuss traumhaft in den Winkel. Das geht wahrscheinlich nicht besser aus 25 Metern und es war sehr wichtig für uns“, Dollmann zum Ausgleich durch Sinan Ordukaya. Im Folgenden bewies die TSG, dass der Körper zumindest noch mitspielte und sie mehr Körner als die Moguntia hatten. Alessio Auletta und Marc Windecker mit einem Doppelpack sorgten am Ende für die Entscheidung. „Wir freuen uns über den Dreier zum Jahresabschluss und die Serie von elf ungeschlagenen Spielen“, Dollmann abschließend. Tore: 0:1 Fredrick Naah Dorma (3.), 1:1 Sinan Ordukaya (47., Vorarbeit von Emirhan Danismaz), 2:1, 4:1 Marc Windecker (76., Vorlage von S. Ordukaya, 87., Zulieferdienst von Aziz Said Togru), 3:1 Alessio Auletta (82., Assist von M. Windecker)

FIAM Italia Mainz – TSG Schwabenheim 3:1 (0:0) FIAM-Spielertrainer Nelson Karikari sagte, dass die TSG kompakt gestanden und nur mit einer Spitze angegriffen habe. „Wir hatten zwar viel Ballbesitz, sind aber nicht in die Räume gekommen. Alles war so ein bisschen träge in unserem Aufbauspiel, wodurch der Gegner die Räume schließen und unsere Zielspieler zustellen konnte“, der spielende Trainer insbesondere zum Verlauf der ersten Hälfte, in der die Schwabenheimer ein bis zwei Tore hätten machen können, wenn sie die Fehler von FIAM ausgenutzt hätten. Der 0:1-Rückstand durch Tim Noack in Folge eines schnellen Vorstoßes nach einem Fehler im Aufbauspiel sei ein „Schock“ gewesen. Danach hätten die Gäste noch „tiefer und ekliger“, aber im „fairen Rahmen“ verteidigt. FIAM erhöhte folglich den Druck und erzielte in Person von Matteo Carista den Ausgleich. Schwabenheim sei aber weiterhin durch Kontersituationen gefährlich gewesen, Karikari weiter. Die 2:1-Führung durch Krystian Borowski resultierte aus einer „Freistoß-Flanke“, die „an Freund und Feind vorbei ins lange Eck“ einschlug. Wenig später wurde Arturo Patria des Feldes verwiesen. „Einer meiner fairsten Spieler“, nimmt Karikari Patria in Schutz, der in den Gegenspieler gegrätscht und dabei unglücklich auf dem Finther Kunstrasenplatz – der bekanntlich nicht im besten Zustand ist - ausgerutscht sei. Patria habe nach Karikaris Ansicht „Ball und Gegner“ getroffen, aber der Schiedsrichter unterstellte ihm pure Absicht. Trotz Unterzahl legte Borowski mit einer sehenswerten Einzelaktion nach, indem er von außen nach innen zog, zwei Schwabenheimer eiskalt stehen ließ und zum finalen 3:1 traf. „Am Ende verdient, aber schwer erkämpft“, lautete Karikaris Fazit. Boris Feldmann, der sportliche Leiter der TSG, äußerte sich folgendermaßen: „FIAM hatte den Ball, wir die Chancen. Wir müssen nach der Halbzeit den Sack schon längst zugemacht haben. Dann schießt FIAM zwei Tore, bei denen sie vermutlich heute noch nicht wissen, wie sie die gemacht haben. Eine absolut bittere Niederlage. Schade war, dass aus jeder 0815-Schiedsrichter-Entscheidung ein Fass aufgemacht wurde und somit viel unnötige Unruhe in ein eigentlich faires Spiel kam.“ Tore: 0:1 Tim Noack (52., Schuss aus 20 Metern nach Vorarbeit von David Janetzko), 1:1 Matteo Carista (64., Vorlage von Ferhat Erdogan), 2:1, 3:1 Krystian Borowski (73., Freistoß, 89., Einzelaktion), Besonderes Vorkommnis: Rote Karte für Arturo Patria (78., FIAM Italia Mainz) wegen groben Foulspiels