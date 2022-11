– Foto: Timo Babic

B-Klasse Ost: Uelversheim klebt 12ern an den Fersen Barbaros lässt Punkte liegen +++ Mommenheimer Zweite schlägt Klein-Winternheimer Zweite +++ Assogba-Doppelpack führt Oppenheimer zum Erfolg +++ Saulheim II belohnt sich für starke Leistung +++ 12er knacken FSG-Abwehrriegel +++ Uelversheim stellt schon in erster Hälfte auf Sieg +++ Lörzweiler verliert in Ebersheim und wird beklaut

MAINZ-BINGEN. In der B-Klasse Mainz-Bingen Ost fanden am vergangenen Wochenende sieben Partien statt. Die TSG 1846 Bretzenheim III und der SKC Barbaros Mainz teilten beim 1:1-Gleichspiel die Punkte. Der SV Klein-Winternheim II musste sich dem TSV Mommenheim II auf eigenem Platz mit 2:3 knapp geschlagen geben. Dieses Ergebnis gab es auch in der Partie zwischen dem FSV Oppenheim II und dem TV 1817 Mainz, wobei hier die Hausherren als Sieger vom Feld gingen. Der FSV 1946 Saulheim II feierte gegen den VfR Nierstein II einen 5:2-Heimsieg. Zuhause war ebenfalls der SV 1912 Bretzenheim mit 5:1 gegen die FSG Jugenheim/Partenheim erfolgreich. Dem TSV Uelversheim gelang ein 3:1-Heimerfolg über den VfB Bodenheim II. Der FC Lörzweiler kassierte eine 0:2-Auiswärtsniederlage beim TSV Mainz-Ebersheim 1897. Die Begegnung zwischen der VdSFr Dienheim und Spvgg. Selzen wurde verlegt.

TSG 1846 Bretzenheim III – SKC Barbaros Mainz 1:1 (1:0) Die Hausherren gingen Mitte der ersten Halbzeit in Front, nachdem Arian Mansouri einen Foulelfmeter verwandelt hatte. Ahmed Seyyid Akgün glich sechs Minuten nach dem Seitenwechsel für den SKC aus. Neun Minuten vor dem Spielende meckerte Barbaros-Akteur Selahattin Salik so sehr, dass er sich eine Ampelkarte einhandelte und folglich des Feldes verwiesen wurde. Im Kampf um die vorderen Ränge lassen die Gäste, die aktuell mit 31 Zählern den dritten Platz belegen, abreißen. Die TSG steht mit 17 Punkten auf dem zehnten Rang. Tore: 1:0 Arian Mansouri (28., FE), 1:1 Ahmed Seyyid Akgün (51.), Besonderes Vorkommnis: Gelb-Rote Karte für Selahattin Salik (Barbaros) wegen Meckerns (81.)

SV Klein-Winternheim II – TSV Mommenheim II 2:3 (1:2) Nach elf Spielminuten brachte Yannik Seiderer den TSV in Führung. Diese baute Tobias Schäfer acht Minuten später durch einen verwandelten Strafstoß aus. Noch vor der Halbzeit verkürzte Sascha Lenzen für die Klein-Winternheimer auf 1:2, aber der Mommenheimer Moritz Neumann stellte den alten Abstand wieder her. Der erneute Anschlusstreffer durch Alexsander Rutz fünf Spielminuten vor dem Abpfiff kam für den SV zu spät. Tore: 0:1 Yannik Seiderer (11.), 0:2 Tobias Schäfer (19., FE), 1:2 Sascha Lenzen (37.), 1:3 Moritz Neumann (54.), 2:3 Alexsander Rutz (85.)

FSV Oppenheim II – TV 1817 Mainz 3:2 (1:1) 1817-Trainer Bert Balte sagte: „Wir waren die bessere Mannschaft, aber in den letzten zehn Minuten haben wir uns überrumpeln lassen und das Spiel aus der Hand gegeben.“ Durch ein Eigentor vom Oppenheimer Sascha Schwarz ging 1817 nach etwa einer Viertelstunde in Führung. Darauf reagierte der FSV aber wenig später in Person von Dominik Horn. Direkt nach dem Wiederanpfiff gelang den Mainzern durch Valon Osmani aus ihrer Sicht das 2:1. Bis in die Schlussphase hatte dieses Ergebnis Bestand, doch Andy Assogba entschied mit zwei Treffern das Aufeinandertreffen für Oppenheim. Tore: 0:1 Eigentor Sascha Schwarz (14.), 1:1 Dominik Horn (21., Kopfball nach Vorarbeit von Marcel Weiss), 1:2 Valon Osmani (46.), 2:2, 3:2 Andy Assogba (82., Vorlage von M. Weiss, 88.)

FSV 1946 Saulheim II – VfR Nierstein II 5:2 (3:0) „Wir haben heute ein sehr gutes Spiel gezeigt. Die erste Halbzeit war die beste Halbzeit der Hinrunde“, lobte FSV-Coach Denis Scharffe. Wegen einer zehnminütigen Phase von Unkonzentriertheit und eines Geschenks an die Gegner hätten die Saulheimer Nierstein kurz wieder ins Spiel zurückgeholt. Aber mit dem dritten Tor des gut aufspielenden Aron Habich sei die Partie dann entschieden gewesen. „Den Schlusspunkt setzte Till Fichtelberger, der sich damit selbst für ein tolles Spiel belohnte“, Scharffe abschließend. Tore: 1:0 Gabriel Schwarz (8., Vorarbeit von Fynn Jung), 2:0, 3:0, 5:2 Aron Habich (16., 41., beide Vorlagen von Till Fichtelberger, 88., Zulieferdienst von David Ronellenfitsch), 3:1 Robert Marquardt (68., Assist von Daniel Dos Santos Marques), 3:2 D. Dos Santos Marques (71.), 4:2 T. Fichtelberger (76., Vorarbeit von Mario Helmlinger)

SV 1912 Bretzenheim – FSG Jugenheim/Partenheim 5:1 (1:0) Uwe Laier, der Trainer der 12er, sagte: „Ein verdienter Sieg gegen einen defensiv kompakt agierenden Gegner, der bei besserer Chancenverwertung auch hätte höher ausfallen können. Ich bin aber mit der Art und Weise, wie wir gegen diesen tief stehenden Gegner gespielt haben, absolut zufrieden.“ Jonas Dietz knackte als erster und letzter Bretzenheimer in dieser Begegnung die FSG-Abwehrreihe. Für die 12er trafen zwischenzeitlich zudem Gabriel Sonner, Markus Jakobi sowie Nghia Steffen. Sebastiano Sabah Jasarov gelang der Ehrentreffer für die Gäste. Tore: 1:0, 5:1 Jonas Dietz (32., 85.), 2:0 Gabriel Sonner (57.), 3:0 Markus Jakobi (59.), 3:1 Sebastiano Sabah Jasarov (65.), 4:1 Nghia Steffen (74.)

TSV Uelversheim – VfB Bodenheim II 3:1 (3:0) „Ein verdienter Sieg meiner Mannschaft gegen eine junge sowie spielerisch starke Bodenheimer Mannschaft. Am Ende wurde das Spiel auf dem schwierigen Geläuf durch den Willen und Kampf meiner Mannschaft entschieden“, sagte TSV-Spielertrainer Daniel Küting. Das 1:0 erzielte Kapitän Elias Wagner nach einem Chipball hinter die Kette. Hierbei nahm er den Ball sauber mit und umkurvte den VfB-Torwart. Im Verlauf der ersten Hälfte legte Tim Ebli zwei weitere Tore zur sicheren Pausenführung nach. „Die zweite Hälfte war ereignisarm und spielte sich überwiegend zwischen beiden Sechzehnern ab. Kurz vor Ende der Partie erzielte Bodenheim mit einem Kopfballtor nach einem Freistoß den Anschluss“, Küting weiter. Tore: 1:0 Elias Wagner (9., Vorarbeit von Daniel Küting), 2:0, 3:0 Tim Ebli (30., Vorlage von Tobias Zimmermann, 41., Assist von E. Wagner), 3:1 Timon Dorschner (90.)

TSV Mainz-Ebersheim 1897 – FC Lörzweiler 2:0 (1:0) TSV-Trainer Felix Niklas Klünemann sagte: „Ein sehr faires Fußballspiel, welches wir verdient gewonnen haben. Lörzweiler hat trotz seiner personellen Notlage alles in die Waagschale geworfen.“ Die Gäste hätten auch bis ins letzte Drittel einige gute Kombinationen zu verzeichnen gehabt. Durch diese hätten sie aber, bis auf einen Lattentreffer in der ersten Halbzeit und einen direkten Freistoß in der zweiten Halbzeit, keine wirkliche Torgefahr kreieren können. „Unsere Gäste mussten nach dem Spiel feststellen, dass unter anderem aus ihrer Kabine mehrere Wertgegenstände entwendet worden sind“, bedauerte Klünemann. So rückten die Treffer von Elias Matzon kurz vor der Pause und von Marc Tröge etwa eine Viertelstunde vor dem Ende in den Hintergrund. Tore: 1:0 Elias Matzon (44., Kopfball nach Vorarbeit von David Lennart Matzon), 2:0 Marc Tröge (74., Vorlage von Paul Karoske)

Do., 17.11.2022, 20:00 Uhr Sportfreunde Dienheim Dienheim SpVgg Selzen Selzen 20:00 PUSH