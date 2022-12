– Foto: André Nückel

B-Klasse Ost: Bodenheim II schockt Ebersheim Mommenheim II macht in zwölf Minuten vier Tore +++ 1817 kommt zurück +++ Bretzenheim III mit zwei Erfolgen in die Winterpause +++ FSG gewinnt Kellerduell +++ Ebersheim verliert in der Nachspielzeit +++ Torreiches Unentschieden in Selzen +++ Spielabbruch in Bretzenheim +++ Nachholpartien: Uelversheim – Ebersheim 3:3, Nierstein II – Mommenheim II 3:4, Jugenheim/Partenheim – Bodenheim II 0:6, 1817 – SV Bretzenheim 0:3, Dienheim – TSG Bretzenheim III 2:7

MAINZ-BINGEN. In der B-Klasse Mainz-Bingen Ost wurden am vergangenen Wochenende sieben Partien angepfiffen, wobei das Aufeinandertreffen zwischen dem SV 1912 Bretzenheim und dem FC Lörzweiler abgebrochen wurde. Der FSV Oppenheim II unterlag zuhause dem TSV Mommenheim II mit 1:4. Der FSV 1946 Saulheim II und der TV 1817 Mainz teilten beim 3:3-Unentschieden die Punkte. Die TSG 1846 Bretzenheim III feierte einen 3:2-Auswärtserfolg beim SV Klein-Winternheim II. Die FSG Jugenheim/Partenheim besiegte in der Fremde die VdSFr Dienheim mit 2:0. Der TSV Mainz-Ebersheim 1897 musste auf eigenem Platz eine 1:2-Niederlage gegen den VfB Bodenheim II hinnehmen. Im Duell zwischen der Spvgg. Selzen und dem VfR Nierstein II gab es nach dem 4:4-Gleichspiel keinen Gewinner. Im Verlauf der vergangenen Woche wurden zudem noch einige Begegnungen nachgeholt.

FSV Oppenheim II – TSV Mommenheim II 1:4 (0:0) Nach torlosem ersten Durchgang genügten dem TSV zwölf Minuten, um vier Tore zu erzielen und somit die Begegnung zu entscheiden. Timo Liebisch gelangen dabei zwei Treffer. Zunächst verwandelte er einen Freistoß direkt. Anschließend nutzte er eine Vorlage von Max Matejcek, der sich auch selbst für eine Bude feiern lassen konnte. Tore: 0:1, 0:4 Timo Liebisch (60., direkter Freistoß, 72., Assist von Max Matejcek), 0:2 M. Matejcek (61., Vorarbeit von Siawash Puya), 0:3 Mahmoud Bassile (65., Vorlage von Julius Kottmann), 1:4 Kossi Andy Roman Assogba (82.), Besonderes Vorkommnis: Gelb-Rote Karte für Alexander Streker-Raab (76., FSV Oppenheim II)

FSV 1946 Saulheim II – TV 1817 Mainz 3:3 (3:0) 1817-Trainer Bert Balte sagte: „In der ersten Halbzeit hatten wir viele Spielanteile und waren auch die bessere Mannschaft.“ Aber der Gegner sei äußerst effektiv gewesen und habe aus drei Schüssen drei Tore erzielt. In der zweiten Hälfte sei es eine Aufholjagd und am Ende ein völlig verdientes 3:3 gewesen. „Es war sogar mehr drin. Wir haben einen Elfer verschossen.“ Tore: 1:0, 2:0 Tim Backenstoß (31., 33.), 3:0 Tristan Habich (37.), 3:1 Jakob Pfeffer (52.), 3:2, 3:3 Aleksandr Metelitsa (70., 90.+3), Besonderes Vorkommnis: Hachim Mouhoub (TV 1817 Mainz) verschießt Elfmeter

SV Klein-Winternheim II – TSG 1846 Bretzenheim III 2:3 (1:1) Torsten Lonnes sorgte in der 76. Spielminute per Kopf für die Entscheidung in dieser Begegnung, nachdem er im ersten Durchgang schon die Führung des SVK egalisierte hatte. Die Klein-Winternheimer müssen mit lediglich zehn Punkten weiterhin um den Klassenverbleib kämpfen. Um die TSG ist es mit 23 Zählern besser bestellt. Tore: 1:0 Sebastian Dienst (18.), 1:1, 2:3 Torsten Lonnes (41., Vorarbeit von Jonathan Gockel, 76., Kopfballtor nach Vorlage von Felix Alexander Vollmer), 1:2 Simon Gockel (47., Abstauber), 2:2 Steffen Pierzina (51., FE)

VdSFr Dienheim – FSG Jugenheim/Partenheim 0:2 (0:2) Nach einem Treffer von Robin Walther und einem Eigentor von Jonas Maximilian Gillmann war das Aufeinandertreffen der Kellerkinder bereits nach etwa einer halben Stunde zu Gunsten der FSG entschieden. Dienheim behält mit nur zwei Punkten die rote Laterne, wohingegen die FSG mit zehn Zählern bessere Aussichten hat. Tore: 0:1 Robin Walther (23.), 0:2 Eigentor Jonas Maximilian Gillmann (29.)

TSV Mainz-Ebersheim 1897 – VfB Bodenheim II 1:2 (0:0) Furiose Schlussminuten gab es in Ebersheim zu sehen. Nachdem Simon Boenecke in der 56. Spielminute den VfB in Front gebracht hatte, nickte Marc Tröge erst eine Minute vor Ablauf der regulären Spielzeit zum scheinbar sicher geglaubten Ausgleich ein. Doch es kam anders. In der sechsten Minute der Nachspielzeit gelang Tobias Danner doch noch der Siegtreffer für die Bodenheimer, die dadurch in der Tabelle an den Ebersheimern vorbeiziehen. Tore: 0:1 Simon Boenecke (56.), 1:1 Marc Tröge (89., Kopfballtreffer nach Assist von Martin Schmutermaier), 1:2 Tobias Danner (90.+6)

Spvgg. Selzen – VfR Nierstein II 4:4 (2:3) Acht Tore gab es am Wochenende auf dem Rasenplatz in Selzen für die rund 75 Zuschauer zu bestaunen. Gerecht verteilt auf beiden Seiten. Auf Seiten der Niersteiner traf Daniel Dos Santos Marques sogar doppelt. Als sich schon alle mit einem Auswärtssieg abgefunden hatten, schlug die Spvgg. doch noch zu. In der fünften Minute der Nachspielzeit schlug die Stunde von Christian Karkowski, der per Direktabnahme nach einem Eckstoß das finale 4:4 erzielte. Tore: 1:0 Patrick Stang (2., Kopfballtor nach Zulieferdienst von Sebastian Seiff), 1:1 Patrick Martins Almeida (18., Vorarbeit von Alanay Daig), 2:1 Niklas Ferber (25., Vorlage von Kai Erfurth), 2:2 Konstantin Günther (33., Assist von P. M. Almeida), 2:3, 2:4 Daniel Dos Santos Marques (38., FE, herausgeholt von George Abo Diab, 55., Zulieferdienst von K. Günther), 3:4 Tobias Sum (60., Schlenzer nach Vorarbeit von N. Ferber), 4:4 Christian Karkowski (90.+5, Direktabnahme nach Ecke von Jan Ziegler)

SV 1912 Bretzenheim – FC Lörzweiler Die Begegnung wurde abgebrochen. Weitere Informationen sind hier zu finden.

TSV Uelversheim – TSV Mainz-Ebersheim 1897 3:3 (2:1) Felix Niklas Klünemann, der Ebersheimer Trainer, sagte: „Wir haben 90 Minuten auf sehr schwierigem Geläuf gegen alle Widrigkeiten gekämpft. Wir sind nach zwei unglücklichen Gegentoren zurückgekommen und hatten am Ende leider nicht das Quäntchen Glück auf unserer Seite, um noch den Lucky Punch zu setzen. Wermutstropfen ist die nächste Verletzung: Niklas Fay fällt vorerst mit einer Bänderverletzung am Sprunggelenk aus.“ Tore: 1:0, 2:0 Timo Knoob (18., Kopfballtor nach Befreiungsschlag, 25., Abstauber nach Abschluss von Tim Ebli), 2:1 Marc Tröge (44., Vorarbeit von Elias Matzon), 2:2 Paul Karoske (60., Vorlage von Alexander Görke), 3:2 T. Ebli (65., Assist von Raphael Dörich), 3:3 E. Matzon (80., Zulieferdienst von David Lennart Matzon)

VfR Nierstein II – TSV Mommenheim II 3:4 (1:1) Auch der späte Doppelpack von VfR-Akteur Daniel Dos Santos Marques änderte nichts an der Niederlage für die Niersteiner. Dies lag unter anderem auch daran, dass der TSV auch einen Spieler in seinen Reihen hatte, der zweifach traf: Max Matejcek sorgte mit dem zwischenzeitlichen 1:3 und 1:4 schon für klare Verhältnisse. Tore: 0:1 Julius Kottmann (33., Vorarbeit von Tobias Schäfer), 1:1 Michael Almeida (42., Vorlage von Daniel Dos Santos Marques), 1:2 Niclas Dechent (60.), 1:3, 1:4 Max Matejcek (68., Assist von T. Schäfer, 83., Zulieferdienst von N. Dechent), 2:4, 3:4 D. Dos Santos Marques (87., Vorarbeit von Manuel Henning Loos, 89., direkter Freistoß, herausgeholt von Patrick Martins Almeida)

FSG Jugenheim/Partenheim – VfB Bodenheim II 0:6 (0:3) VfB-Coach Matthias Frieß sagte: „Ein auch in der Höhe verdienter Sieg, der nie gefährdet war. Wir hatten über 90 Minuten das Heft in der Hand und waren mit viel Spielfreude unterwegs. Das war jetzt das vierte Spiel in zwölf Tagen. Daher ein großes Kompliment an die Mannschaft, wie sie gegen Ende der Hinrunde und trotz kranker und verletzter Spieler nochmal alles rausholt, was in ihr steckt.“ Matchwinner war Matteo Kerz mit einem Dreierpack und einem Assist. Tore: 0:1, 0:3, 0:5 Matteo Kerz (14., 23., 55., alle Vorlagen von Timon Dorschner), 0:2 Niklas Schilling (16., Vorarbeit von Yannik Lorenz), 0:4 Simon Boenecke (53., Assist von M. Kerz), 0:6 Yannick Buls (85., Zulieferdienst von S. Boenecke)

TV 1817 Mainz – SV 1912 Bretzenheim 0:3 (0:1) „Es war ein von uns überragend geführtes Spiel gegen einen guten Gegner. Wir hatten über 90 Minuten das Spiel im Griff und haben lediglich zwei Kopfballchancen nach Standards zugelassen“, sagte Uwe Laier, der Trainer der 12er. Jonas Dietz glänzte abermals als Torjäger und erzielte zwei Treffer. Tore: 1:0, 3:0 Jonas Dietz (41., nach tollem Steckpass von Nabeel Mushtaq, 74., Abstauber nach Distanzschuss von Gabriel Sonner), 2:0 Nghia Ben Steffen (Schuss aus 25 Metern aus halblinker Position in den rechten Winkel)