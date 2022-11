Spielabbruch in der B-Klasse Mainz-Bingen: Das war passiert Umstrittener Spielabbruch in der B-Klasse Mainz-Bingen: Die Partie zwischen SV Bretzenheim und FC Lörzweiler endet nach 20 Minuten

Bretzenheim. Umstrittener Spielabbruch in der B-Klasse Mainz-Bingen bei der Partie SV Bretzenheim gegen FC Lörzweiler. Was war passiert?

Keine 20 Minuten gespielt, Bretzenheim führte bereits 2:0, da blieb Mike Kraft, Kapitän des FC Lörzweiler, ohne Fremdeinwirkung im Kunstrasen hängen, verdrehte sich das Knie. Der Krankenwagen musste anrücken und den Lörzweiler mit ins Krankenwagen nehmen. „Es ist wohl alles kaputt, was im Knie kaputt gehen kann”, so die erste Diagnose aus dem Krankenhaus. Das Außenband- oder Kreuzband seien in Mitleidenschaft gezogen worden, sagt Hoyer. Nach einer kurzen Beratung entschied sein Team, nicht mehr weiterzuspielen. „Es ist eben nur B-Klasse“, sagt Hoyer. „Wir werden die Konsequenzen tragen.“