– Foto: Timo Babic

B-Klasse Ost: 12er siegen im Topspiel 1817 macht in der Schlussphase alles klar +++ Rote Karte kostet Saulheim II den Sieg +++ Uelversheim gewinnt in Oppenheim knapp +++ Mommenheim siegt klar im Kellerduell +++ Kraft-Dreierpack macht den Unterschied +++ Chancenwucher bei Ebersheimer Erfolg +++ SV Bretzenheim ist Tabellenführer

MAINZ-BINGEN. In der B-Klasse Mainz-Bingen Ost wurden am vergangenen Wochenende sieben Partien ausgetragen. Der VfR Nierstein II war im Heimspiel gegen den TV 1817 Mainz deutlich mit 1:5 unterlegen. Der FSV 1946 Saulheim II und die TSG 1846 Bretzenheim III spielten 2:2 gleich. Der FSV Oppenheim II musste sich auf heimischem Terrain dem TSV Uelversheim mit 2:3 geschlagen geben. Der TSV Mommenheim II ließ beim 3:0-Heimsieg über die Spvgg. Selzen nichts anbrennen. Der FC Lörzweiler landete einen 4:2-Auswärtserfolg bei den Sportfreunden Dienheim. Der TSV Mainz-Ebersheim 1897 besiegte den SV Klein-Winternheim II zuhause mit 3:1. Im Spitzenspiel zog der SKC Barbaros Mainz beim SV 1912 Bretzenheim mit 0:3 den Kürzeren.

VfR Nierstein II – TV 1817 Mainz 1:5 (1:2) TV-Trainer Bert Balte sagte: “Ein guter spielerischer Auftritt hat uns den Sieg beschert. Der Gegner hat versucht, mit Robustheit dagegen zu halten, was ihnen lange Zeit gelungen ist. Ausschlaggebend für den verdienten Sieg waren letztendlich die gute Physis und die technische Überlegenheit.“ Daniel Krimmel besorgte nach Vorarbeit von Hachim Mouhoub die Gästeführung. VfR-Akteur Konstantin Günther glich aus. Noch vor dem Seitenwechsel bediente Mouhoub Mannschaftskollege Issam Jebara. Einen an Elie Poli verursachten Strafstoß verwandelte Mouhoub in der 82. Minute selbst. Poli und Jakob Pfeffer machten schließlich alles klar. Tore: 0:1 Daniel Krimmel (31.), 1:1 Konstantin Günther (39.), 1:2 Issam Jebara (44.), 1:3 Hachim Mouhoub (82., FE), 1:4 Elie Poli (83.), 1:5 Jakob Pfeffer (90.)

FSV 1946 Saulheim II – TSG 1846 Bretzenheim III 2:2 (1:1) FSV-Coach Denis Scharffe sagte: „Ein faires Fußballspiel bei besten Bedingungen, das wir auf Grund der besseren Spielanlage hätten gewinnen müssen. Die strittige und unnötige rote Karte hat Bretzenheim zurück ins Spiel gebracht.“ Zum Spielgeschehen: Milan Köhler feuerte in der 19. Spielminute einen Fernschuss ab und erzielte das 1:0 für den FSV. Felix Leon Diaz Schreiber glich für die 46er aus. Mit diesem Resultat mussten beide Teams auch den Weg in die Kabinen antreten. Josip Lucic besorgte mit einem wunderschönen Außenristschuss aus dem Rückraum nach einem Eckball die erneute Führung der Gastgeber. Schließlich folgte der Platzverweis für einen Saulheimer. Luca de Filippo wurde wegen Schubsens eines Gegenspielers vom Platz gestellt. „Kann man geben, muss man aber nicht, da es nicht böswillig war und insgesamt kein hitziges Spiel war“, empfand Scharffe, der sich bezüglich dieser Szene nach dem Spiel mit dem Schiedsrichter, der seines Erachtens ansonsten eine gute Leistung zeigte, und dem Gegner einig war. Die TSG nutzte im Anschluss die zahlenmäßige Überlegenheit. Ben Lambert traf zum 2:2-Endstand. Tore: 1:0 Milan Köhler (19.), 1:1 Felix Leon Diaz Schreiber (28.), 2:1 Josip Lucic (53.), 2:2 Ben Lambert (70.), Besonderes Vorkommnis: Rote Karte für Luca de Filippo (FSV Saulheim II/63.)

FSV Oppenheim II – TSV Uelversheim 2:3 (1:2) „Ein knapper, aber verdienter Auswärtssieg gegen gute Oppenheimer aufgrund einer guten taktischen und kämpferischen Mannschaftsleistung. Die Jungs rufen aktuell Woche für Woche eine super Leistung ab und belohnen sich dafür“, sagte TSV-Trainer Daniel Küting. Kai Berges erzielte nach ansehnlicher Kombination über die linke Seite über Tobias Zimmermann und Niels Flothow mit einem Schuss vom Sechzehner aus zentraler Position ins rechte Eck den ersten Treffer für den TSV. Der Ausgleich für den FSV fiel nach einem Freistoß aus dem Halbfeld und dem anschließenden Kopfball von Jonas Buthmann. Das 2:1 für die Gäste erzielte Timo Knoob, nachdem er den Torhüter angelaufen und den Ball erobert hatte. Beim 3:1 vergab Knoob zunächst einen Elfmeter. Allerdings ließ der Torwart den Ball so abprallen, dass André Schönberger im Nachsetzen per Kopf verwandeln konnte. Oppenheim verkürzte zwar nochmal durch einen sehenswerten Freistoß von Marcel Weiss aus circa 20 Metern, aber die Hausherren seien danach nicht mehr wirklich gefährlich geworden, so Küting. Tore: 0:1 Kai Simon Berges (23.), 1:1 Jonas Buthmann (28.), 1:2 Timo Knoob (30.), 1:3 André Schönberger (66.), 2:3 Marcel Weiss (70.), Besonderes Vorkommnis: Manuel Egger (FSV Oppenheim II) hält FE von Timo Knoob (TSV Uelversheim/66.)

TSV Mommenheim II – Spvgg. Selzen 3:0 (1:0) Christian Wolf ließ nach Vorarbeit von Justus Matejcek die Gastgeber in der 37. Spielminute das erste Mal jubeln. Sieben Minuten nach dem Seitenwechsel nickte Tobias Schäfer nach Flanke von Wolf zum 2:0 ein. Den Schlusspunkt setzte Patrick Nützel, der von Wolf nach einem Eckstoß kurz angespielt wurde und mustergültig in den linken Winkel abschloss. Der TSV fährt somit die ersten Punkte in dieser Spielzeit ein, wohingegen die Spvgg. eine von drei Mannschaften ist, die noch nichts Zählbares mitnehmen konnten. Tore: 1:0 Christian Wolf (37.), 2:0 Tobias Schäfer (52.), 3:0 Patrick Nützel (75.)

VdSFr Dienheim – FC Lörzweiler 2:4 (1:2) „Wir tun uns immer gegen Mannschaften schwer, die unten drin stehen. Aber es ist prinzipiell eine gute Entwicklung zu erkennen, da wir die Spiele trotzdem gewinnen, auch wenn sie nicht unbedingt schön anzusehen sind“, sagte FC-Coach Alexander Hoyer über sein Team, das mittlerweile an Reife und Abgezocktheit dazu gewonnen habe. Nach einer Aktion über die rechte Außenbahn zimmerte David Kraft den Ball zum 0:1 unter die Latte. Mit einem Fernschuss brachte Magnus Farsch die Sportfreunde zurück ins Spiel, aber Maurizio Delgado Sanchez konnte noch vor der Pause mit einem abgefälschten Weitschuss den alten Abstand wiederherstellen. In der 66. Spielminute egalisierte Dominik Geißler. Dazu trug allerdings auch die FC-Hintermannschaft entscheidend bei. Durch einen direkt verwandelten Frei- und Strafstoß brachte Kraft die Lörzweilerer wieder auf die Siegerstraße. „Riesenlob an Dienheim. Sie haben sich nie aufgegeben, gefightet und uns alles abverlangt“, erkannte Hoyer vor allem auch die Leistung der Hausherren an. Tore: 0:1, 2:3, 2:4 David Kraft (15., 75., 85., FE), 1:1 Magnus Farsch (23.), 1:2 Maurizio Delgado Sanchez (36.), 2:2 Dominik Geißler (66.)

TSV Mainz-Ebersheim 1897 – SV Klein-Winternheim II 3:1 (0:0) TSV-Trainer Felix Niklas Klünemann sagte: „Wir haben gegen aufopferungsvoll kämpfende Klein-Winternheimer die notwendige Präzision in den vielen Strafraumszenen vermissen lassen, wodurch wir das Spiel unnötig lange offen gehalten haben. Schlussendlich ein verdienter Sieg, der mit etwas mehr Zielwasser deutlich höher ausfallen kann.“ Zum Spielverlauf: Nach torloser erster Halbzeit gingen die Gäste in der 69. Spielminute durch Sedric Saling in Führung. Es dauerte zehn Minuten, bis David Lennart Matzon per Kopf nach Vorlage von seinem Bruder Elias ausglich. Nur 120 Sekunden später bediente Luis da Silva Teamkollege Antonio Garro. Den Schlusspunkt setzte da Silva nach Vorarbeit von Elias Matzon drei Minuten vor dem Abpfiff. Tore: 0:1 Sedric Saling (69.), 1:1 David Lennart Matzon (79.), 2:1 Antonio Garro (81.), 3:1 Luis da Silva (87.)