Ausrufezeichen vor der Winterpause

Viel vorgenommen hatten sich die Blau-Weißen gegen den Verfolger TGB Günzburg und das sah man gleich von Beginn an. Im Wissen um die spielerische Stärke des Gegners im Zentrum setzte der SSV auf ein kompaktes Mittelfeld - ein Plan, der sich auszahlen sollte. Nach kurzem Abtasten ging es plötzlich ganz schnell: Flügelspieler Stefan Kirchberger war für die gesamte linke Seite der Gäste zu flink und brachte den Ball mustergültig vors Tor. Auf Höhe des Elferpunktes verpasste Fabian Schrodi den Einschuss, aber am zweiten Pfosten war Thomas Birk seinem Gegenspieler enteilt und schob locker zum 1:0 ein (14.). Die Günzburger Mannschaft zeigte sich vom früheren Gegentreffer nur wenig beeindruckt und versuchte ihr gewohntes Spiel aufzuziehen. Angetrieben von ihrem bärenstarken Spielertrainer Taifun Yilmaz, versuchten sie immer wieder mit Steckbällen die Räume hinter der letzten SSV-Kette zu bespielen. Die Abwehrreihe um Kapitän Jürgen Litzel war jedoch in der ersten Halbzeit regelmäßig auf dem Posten. Und obwohl Thomas Wink gegen den agilen Rechtsaußen Enes Aydin Schwerstarbeit verrichten musste, konnten zahlreiche Angriffe rechtzeitig entschärft werden. Die klarste Chance hatte nach einem super Pass aus dem Mittelfeld noch Gästegoalgetter Orhan Cimen, der aber im letzten Augenblick entscheidend gestört werden konnte. Auf der anderen Seite verpasste es Neumünster, noch vor der Pause auf 2:0 zu stellen. Stefan Kirchberger setzte eine perfekt getimter Hereingabe knapp am Tor vorbei. Vorlagengeber war Fabian Schrodi. Dessen satter Linksschuss nach Ecke ging anschließend am langen Eck vorbei.

TGB kam besser aus der Halbzeitpause und war die ersten Minuten klar spielbestimmend. Der etwas schläfrig wirkende Tabellenführer hatte jetzt die schwerste Phase des Spiels zu überstehen. Die beste Gelegenheit auf den Ausgleich hatte wieder Cimen, der mit einem tollen Schuss am Aluminium scheiterte. Der überragende Schlussmann Max Manhard und eine geschlossene kämpferische Mannschaftsleistung hielt den SSV in dieser Phase auf Kurs. Genau in der größten Drangphase der Gäste konnte der SSV das psychologisch wichtige 2:0 landen (66.). Nach einem gut gespielten Angriff über die linke Seite konnte die TGB-Abwehr nur zur Ecke klären. Diese wurde von David Lörcher für den Keeper unerreichbar an den zweiten Pfosten getreten, wo der zur Pause eingewechselte Manuel Heinle am höchsten stieg und gekonnt einnickte. Die Stimmung wurde im Nachgang etwas hitziger, die Heimelf unterband jetzt viele Angriffsversuche im Ansatz mit aggressivem Pressing und cleveren Fouls. So geriet man in der Folge nicht mehr ernsthaft in Gefahr, ein Tor zu bekommen, und konnte am Ende die Führung sogar noch ausbauen. Der eingewechselte Baran Celep brachte nochmal frischen Wind in das Offensivspiel der Heimmannschaft und sorgte mehrfach für Entlastung. Bei einem dieser Vorstöße in der 88. Minute tankte sich Celep stark in den Strafraum der Gäste und konnte nur noch per Foul gestoppt werden. Den fälligen Foulelfmeter verwandelte Pascal Schrodi trocken zum 3:0 Endstand.

So stand am Ende der achte Heimsieg für den Tabellenführer zu Buche. Mit dem Erfolg über den Tabellendritten aus Günzburg konnte außerdem ein direkter Konkurrent weiter distanziert werden. Nach einer bisher sensationellen Leistung von 40 Punkten aus 16 Spielen und 54 geschossenen Toren geht es nun in die verdiente Winterpause.

Das ganze Team bedankt sich auch in diesem Rahmen nochmals bei unseren zahlreichen und treuen Fans für die super Unterstützung!!!