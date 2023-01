Ausgebremst Ein Blick aus dem Fenster reicht fast schon... Weiße Schneedecke und kalt ist es auch. Der FC An der Fahner Höhe muss pausieren.

In der Vorwoche konnte der FC An der Fahner Höhe richtig Selbstvertrauen tanken und Schwung aufnehmen. Da gewann das Team sein Nachholspiel bei Spitzenreiter VfL Halle und starte damit erfolgreich ins neue Kalenderjahr.

So ein Sieg beim Spitzenreiter beflügelt oftmals auch noch für das Spiel in der folgenden Woche. Eigentlich stand für Fahner Höhe da die Partie bei Einheit Wernigerode auf dem Plan. Aufgrund der Witterung wird daraus aber nichts. Die Gastgeber vermeldeten am Donnerstag, dass der Platz nicht bespielbar ist und lieferten ein Foto als Beleg direkt über ihre Social Media Kanäle mit. So sind beide Mannschaft zum Pausieren gezwungen.