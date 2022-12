Ausfallticker 2022/2023: Diese Spiele fallen am Niederrhein aus Der Ausfallticker 2022/2023 für den Fußballverband Niederrhein: Die schlechte Witterung sorgt für Spielausfälle, hier gibt es die Übersicht.

Am Niederrhein steht spätestens ab dem 18. Dezember die Winterpause an, doch das heißt in diesem Winter nicht unbedingt, dass auch der Spielbetrieb ruht. Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie finden wieder Hallenturniere statt, obgleich nicht überall der Budenzauber für Highlights sorgt. FuPa versorgt euch an dieser Stelle mit allen relevanten Informationen zur Hallen-Saison.

