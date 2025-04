FuPa auf WhatsApp: Die News aller Niederrhein-Kreise direkt aufs Handy

Die FuPa-Redaktion bringt euch Neuigkeiten rund um den Amateurfußball direkt per WhatsApp auf das Handy, dabei ist zu beachten, dass die komplette Kommunikation über eine Gruppe laufen wird. Wer den Service nutzen möchte, kann auf den weiter unten verlinkten Link klicken und der Community beitreten, allerdings ist die Kommunikation einseitig: Nur FuPa kann in die Gruppe posten - wie oft das der Fall sein wird, lässt die Redaktion offen. Übertrieben wird es aber nicht.

Insgesamt 16 Gruppen

In der Vergangenheit hat FuPa Niederrhein bereits WhatsApp-Kanäle für jeden einzelnen Kreis angeboten. Das ist auch ab sofort wieder möglich! Wer nur Nachrichten aus Duisburg, Moers oder dem Bergischen Land erhalten möchte, muss ausschließlich in der entsprechenden Gruppe eintreten. In der Community-Gruppe von FuPa Niederrhein landen automatisch alle Nutzer der Community; hier versenden wir nur für alle relevante Nachrichten. Des Weiteren gibt es noch zwei Extra-Kanäle für die Regionalliga West und die Oberliga Niederrhein.