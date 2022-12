Aus für Kohl Verbandsliga +++ Heddesheim beendet vorzeitig die Zusammenarbeit mit seinem Trainer

"Wir haben die Hinrunde analysiert und sind zu der Auffassung gekommen, dass wir einige Ziele in der sportlichen Weiterentwicklung und Ausrichtung aus unserer Sicht nicht erreicht haben. Hier haben Sportliche Leitung und Trainer Steffen Kohl unterschiedliche Auffassungen. Da wir den Vertrag über die Saison 2022/2023 nicht verlängert hätten, macht es unseres Erachtens mehr Sinn mit einem neuen Trainer in die Rückrunde zu gehen, der dann schon in die Personalplanung für die Saison 2023/2024 vollumfänglich eingebunden ist", so der Sportliche Leiter Manfred Jordan, dem die Entscheidung nicht leicht gefallen ist.

Aktuell belegt der FV Fortuna Heddesheim in der Verbandsliga Baden den 6. Tabellenplatz und empfängt am Sonntag zum letzten Spiel des Jahres den 1. FC Bruchsal.