Sahan Özen soll den Gegnern in Zukunft im Trikot des SSV Bornheim enteilen. – Foto: Michael Schmidt

Aus der Mittelrheinliga: Sahan Özen verstärkt den SSV Bornheim Bezirksliga, Staffel 2: Der SSV Bornheim verstärkt sein Mittelfeld mit dem Mittelrheinliga-erfahrenen Sahan Özen.

Es läuft in dieser Saison einfach rund beim SSV Bornheim: Ohne Niederlage und mit 41 Punkten ist Bornheim der Konkurrenz in der Bezirksliga schon ein Stück enteilt und auf bestem Wege den Sprung in die Landesliga zu schaffen. Auf der komfortablen Tabellenführung ruht sich der SSV in der Winterpause aber nicht aus und legt personell nach: Mittelfeldspieler Sahan Özen kommt vom Mittelrheinligisten FC Blau-Weiß Friesdorf. Damit ist er nach Lionel Lumina und Luca-Maximilian Reuschenbach der dritte Wintertransfer des SSV.

Auf- statt Abstiegskampf Der 25-Jährige spielt seit mehreren Jahren in der fünfthöchsten Spielklasse, kam gerade in der letzten Saison oft zum Einsatz. Auch in dieser Saison war Özen mit zwölf Spielen - davon acht von Beginn an - ein fester Bestandteil des Tabellen-15. Trotzdem entscheidet sich Özen mit seinem Wechsel gegen den Abstiegskampf mit Friesdorf und für den Aufstiegskampf mit Bornheim zwei Ligen tiefer. Die Konstellation, dass Özen unter Umständen im nächsten Jahr in der Landesliga auf Friesdorf treffen könnte, verleiht dem Wechsel noch ein wenig Brisanz. >>> Das ist Sahan Özen