Aus 2 wird 1: Kurioses Szenarium Die Nachholspiele zwischen dem SV Hutthurm und dem FC Künzing sowie dem TSV Langquaid und FC Ergolding werden sowohl als Liga- als auch als Pokalspiel gewertet

Eine solche Situation gab es in den beiden niederbayerischen Bezirksligen vermutlich noch nie. In den Kreispokal-Halbfinalen wurden schon vor geraumer Zeit die Partien zwischen dem TSV Langquaid und dem FC Ergolding (West) sowie dem SV Hutthurm und dem FC Künzing (Ost) ausgelost. Wie es der Zufall haben wollte, standen beide Paarungen auch im Ligabetrieb eigentlich noch vor der Winterpause auf dem Programm, konnten witterungsbedingt am vergangenen Wochenende jedoch nicht stattfinden.