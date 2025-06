Aufstiegsrelegation Landesliga live: Auftakt mit Solingen & Sterkrade

Mit hohen Erwartungen gingen die 1. Spvg Solingen-Wald 03 und auch die SpVgg Sterkrade 06/07 in die Saison. Für Platz eins beiden letztlich auch nicht mehr viel, in einer Extrarunde bietet sich beiden jedoch der zweite Anlauf auf den großen Wurf. Im ersten Spiel der Relegation zur Landesliga Niederrhein, Gruppe 1, reist Sterkrade nach Solingen. Die Redaktion von FuPa Niederrhein begleitet die Partie mit einem ausführlichen Liveticker, Fotos vom Seitenrand und Live-Highlight-Clips über FuPa.tv.

Schon in der Vorsaison verpasste Sterkrade den Meistertitel nur um Haaresbreite. Damals hatte der VfB Bottrop die Nasenspitze voraus , auch diesmal fehlten der Elf von Lars Mühlbauer lediglich drei Zähler auf Tabellenführer Rhenania Bottrop. Rückblickend versetzte ausgerechnet die Derby-Niederlage gegen den FC Sterkrade (1:3) den Meisterhoffnungen den entscheidenden Nackenschlag. Doch auch mit der mühsamen Generalprobe gegen Fortuna Bottrop (1:0) im Rücken, zeigen sich die Auswärtsfahrer alles andere als pessimistisch.

"Dass wir gegen starke Mannschaften unsere besten Leistungen zeigen können, haben wir schon häufiger bewiesen und ich glaube fest an die Jungs", sagte 06/07-Coach Lars Mühlbauer gegenüber der WAZ. Der Übungsleiter schätzt die Klingenstädter auch etwas stärker als den verbleibenden Gruppengegner aus Tönisberg ein. "Es sind zwei starke Teams, aber die Solinger müssen mit dieser Mannschaft eigentlich aufsteigen."

Vollgepackte Hütte ist zu erwarten

Im Landesliga-Wettrüsten mit dem 1. FC Wülfrath zog Wald 03 nämlich den Kürzeren. Die Niederlage im Gipfeltreffen mit dem schlussendlichen Meister (1:2) diente dabei als Vorbote für den Ausgang im Aufstiegsrennen. Nun will Solingen im zweiten Anlauf den sehnlichst erwünschten Aufstieg über die Linie bringen. "Es kommt nun auf Kleinigkeiten an und genau darauf, gilt es sich vorzubereiten. All die Ankündigungen, Worte, Statistiken haben ab morgen um 19.30 Uhr keinerlei Wert mehr. Die Wahrheit wird sich auf dem Platz zeigen. Daher möchten wir es hierbei auch belassen", sagte Solingens Cheftrainer Daniele Varveri auf den offiziellen Vereinskanälen.

Die Solinger haben in jedem Fall schon begonnen, sich personell für den Aufstieg passend aufzustellen. Unter anderem mit Erkan Ari (Ratingen 04/19) und Enes Topal (SF Baumberg) stoßen zur neuen Saison Akteure zum Kader, die für die Bezirksliga vielleicht schon fast eine Nummer zu groß sind. Doch gerade da sich beide Vereine zum ersten Mal überhaupt treffen, ist die Bestimmung eines Favoriten durchaus knifflig.

In der Gruppenkonstellation könnte eine Niederlage schon dem Knockout nahekommen. Entsprechend dürfte die sich Stimmung in allen drei Partien fast durchgehend nahe dem Siedepunkt wandern. Aus Sterkrade wurde bereits in eine blau gekleidete Fanbrigade angekündigt, auch von den Heimfans wird zahlreicher Besuch erwartet.

____

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: