Erkan Ari wechselt, ebenso wie Enes Topal, zu Wald 03. – Foto: Arno Wirths

Solingen-Wald lässt mit zwei Oberliga-Transfers aufhorchen Während die 1. Spvg Solingen-Wald im Meisterschaftskampf der Bezirksliga zuletzt einige Rückschläge einstecken musste, läuft es auf dem Transfermarkt rund. Zwei derzeitige Oberliga-Spieler wechseln zur kommenden Saison in die Klingenstadt.

Ob es schließlich in die Bezirks - oder Landesliga geht, steht noch in den Sternen. Jedenfalls möchte die 1. Spvg Solingen-Wald 03 schon jetzt ein passendes Kadergerüst – auch für die nächsthöhere Spielklasse – sicherstellen. Dafür verpflichtete der Verein nun zwei hochkarätige Namen: Erkan Ari kommt von Ratingen 04/19 und Enes Topal von den Sportfreunden Baumberg.

Heimatverbundenheit hilft Entscheidungsfindung Für Ari wird es eine Rückkehr in die Heimat. Der 37-Jährige machte seine ersten fußballerischen Gehversuche im Seniorenbereich vor knapp 20 Jahren in der Oberliga-Mannschaft von Union Solingen. Über 300 Einsätze in der fünfthöchsten Spielklasse später geht es zurück an die alte Wirkungsstätte.

Der Wechsel zu Wald 03 ist aber nicht der erste Berührungspunkt mit dem Verein: "Ich musste bei meiner Zusage nicht lange zögern. Dass mein fünfjähriger Sohn Gabriel bei 03 in der Jugend aktiv ist, hat mir die Entscheidung noch leichter gemacht", wird Ari auf den Vereinskanälen von Solingen-Wald zitiert. Schon vorher war der Mittelfeldroutinier als Jugendtrainer bei 03 aktiv und wird dem ambitionierten Klub also auch in der ersten Mannschaft zur Seite stehen, eine Herzensangelegenheit also. "Für mich stand nach neun Jahren Ratingen 04/19 fest, dass ich nur für einen Verein in meiner Heimatstadt Solingen, Ratingen verlassen werde!" Torjäger mit reichlich Regionalliga-Erfahrung