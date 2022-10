Aufstieg? „Das wäre vermessen“ Mit seinen Treffern hat Routinier Patrick Scheid großen Anteil am starken Abschneiden der SG Laufeld/Buchholz. Welche Gründe er für den Erfolg sieht, und welche Defizite der 33-jährige Angreifer noch ausmacht.

Elf Mal ließ es Patrick Scheid in den ersten neun Partien bereits krachen und führt damit die Torjägerliste in der Kreisliga A Mosel an. Der 33-jährige zentrale Stürmer der SG Laufeld/Buchholz hat maßgeblichen Anteil am Erfolg der im Sommer erweiterten Spielgemeinschaft. „Zuerst hatte auch ich Bedenken angemeldet, wie es mit der neuen SG laufen könnte. Beide Mannschaften pflegten immerhin über Jahre hinweg eine gewisse Rivalität. Doch jetzt muss ich sagen, dass es mit allen Laufeldern super harmoniert und wir mit ihnen eine gute Truppe bilden.“