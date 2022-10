Auch ohne Lajqi-Brüder: TuS Geretsried sieht sich in Traunstein nicht chancenlos „Müssen in jedem Spiel punkten“

Geretsried – Gerade einmal vier Punkte beträgt der Rückstand zum rettenden Ufer, doch Daniel Dittmann weiß, wie wichtig es ist, jetzt nicht den Kontakt zu verlieren: „Wir haben noch vier Partien vor der Winterpause. Da müssen wir in jedem Spiel punkten, um den Anschluss zu halten und eine gute Basis für die Rückrunde zu schaffen.“

Im Frühjahr, so die Hoffnung des TuS-Trainer, soll man dann mit einer guten Vorbereitung möglichst schnell den Klassenerhalt in trockene Tücher bringen.

Nach dem erfreulichen 2:1-Sieg beim SV Pullach vor zwei Wochen kassierten die Geretsrieder zuletzt einen 1:2-Dämpfer daheim gegen den SV Bruckmühl. „Prinzipiell war es ein guter und vor allem konzentrierter Auftritt“, stellt Dittmann seinen Schützlingen ein befriedigendes Zeugnis aus. Die Defensive habe die extrem vielen langen Bälle des aktuellen Tabellenführers „gut wegverteidigt“. Im Angriff sei es jedoch schwer gewesen, „weil Bruckmühl da sehr kompakt gestanden ist“.

Keine leichte Aufgabe steht dem TuS auch am heutigen Freitag bevor, wenn man um 19 Uhr bei der SB Chiemgau Traunstein zu Gast ist. Die Hausherren nehmen zurzeit Platz vier in der Tabelle ein. Zuletzt holten sie ein 3:3 beim TSV Ampfing, zuvor gab es einen 2:1-Heimsieg gegen den Kirchheimer SC. Auffällig ist besonders die Offensivstärke der Mannschaft um Spielertrainer Danjel Majdancevic: Mit Julian Höllen (13 Treffer) und Kenan Smajlovic (9) sind gleich zwei Traunsteiner in der Top-10 der Landesliga-Torjäger vertreten. „Sie haben zweifellos die beste Offenisve der Liga“, warnt Daniel Dittmann. Aus diesem Grund sollen die Geretsrieder möglich früh den Aufbau der Hausherren stören. „Nach vorne wollen wir dann freie Räume schaffen und auch nutzen“, stellt der TuS-Coach klar, dass man auf jeden Fall gewillt ist, einen Zähler aus dem Chiemgau mitzunehmen. Auch wenn das in der Vergangenheit nicht immer geklappt hat: Am 19. August 2016 verlor Geretsried in Traunstein mit 2:3; im letzten Duell am 11. März 2017 gab es eine 1:2-Heimniederlage.