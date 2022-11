Auch im letzten Heimspiel keine Punkte Zur Zeit fehlt der SG Traktor Teichel ein Vollstrecker! Lobenstein hatte diesen. So die Quintessenz der Partie...

Die Partie nahm gleich Fahrt auf. Die Oberländer verfügten über die ersten verheißungsvollen Situationen. Schon in der 8. Minute wurde Teichels Schlussmann Salomon von Köcher geprüft. Der Keeper reagierte stark, der Abpraller aber landete bei Mai, welcher aus 11 Metern halbrechts knapp am langen Eck vorbei zielte. Sieben Minute später fast ähnliche Situation. Die vom Torhüter abgewehrte Kugel landete bei Mai, der im Nachsetzen zum 0:1 einschießen konnte. Aber auch die Gastgeber spielten mit. So kam es nach einem Staskewitsch Freistoß (19.) zur Spieleransammlung im Lobensteiner Strafraum, nach prekärem Hin und Her klärte der VfR die Lage. Gleich danach bediente Breuker Trinkler, dessen Versuch aus 14 Metern ging drüber (20.). Dann marschierte Staskewitsch rechts ganz bravourös durch. Sein Rückpass kam zu Schröter, der aber einen Lobensteiner Abwehrspieler anschoss (25.). Einmal kam der ansonsten gut bewachte Teicheler Häußer aus 16 Metern zum Versuch, aber dieser war für VfR-Keeper Steinbach kein Problem. Strecken musste er sich aber noch einmal vor der Pause nach einem Staskewitsch Freistoß, den er per Faustabwehr bereinigte. Die Gäste, sich immer schnell Richtung Ball bewegend und dabei einen technisch sehr guten Eindruck machend, versuchten es mit schnellem Überbrücken des Mittelfeldes, konnten aber die große Gefahr der Auftaktphase vorerst nicht mehr erreichen.

Torraumsituationen häuften sich in der zweiten Hälfte. Da hielt Steinbach Trinklers Kopfballversuch. Auf der Gegenseite testete Köcher Keeper Salomon. In der 60. Minute ging Häußer links allein durch, schoss aber unter Bedrängnis aus 6 Metern vorbei. Kurz darauf flotter Konter des VfR, die Kugel rollte Richtung leeres Teicheler Tor, doch Enke rettete. Gleiches musste er übrigens später noch einmal in ähnlicher Situation tun. Nach neuerlicher Teicheler Offensivaktion fiel beim Gegenzug wie aus dem Nichts das 0:2. Durch wen? Na, Mai! Wie er sich aus spitzem Winkel durchschmuggelte und noch einnetzte, war schon stark. Traktor gab sich nicht auf, brachte aber das Runde einfach nicht ins Eckige. Häußer nach Einwurf, Haase mit Bogenlampe, Trinkler per Kopfball, Langhammer aus 5 m mit Superparade von Steinbach, es hat wieder nicht sollen sein!

Ein sichtlich enttäuschter Traktor-Trainer Bernhard Bob äußerte nach der Begegnung: “Wir haben zur Zeit kein Selbstvertrauen und damit auch nicht die Konsequenz, in entscheidenden Situationen das Richtige zu tun, abgeklärter zu handeln.“