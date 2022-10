Aubing ohne Durchschlagskraft 0:2! SVA unterliegt beim FC Neuhadern

Die Aubinger hatten sich fest vorgenommen, in Neuhadern zu punkten, um nach der Niederlage in der vergangenen Woche wieder in die Spur zu finden. Das gelang nicht. Am Ende mussten die Aubinger mit einem 0:2 im Gepäck zurück in die Kronwinklerstraße fahren. Das ist recht bitter, denn für die Grün-Weißen steht in den kommenden Wochen ein hammerhartes Programm an, Heimspiele gegen die Spitzenteams aus Murnau und Haidhausen eingeschlossen. Auch in Neuhadern hatten die Aubinger wieder einige Ausfälle zu verkraften, doch wollte kein Aubinger dies als Ausrede gelten lassen. Die elf Männer auf dem Platz wären durchaus in der Lage gewesen, ein Fußballspiel in Neuhadern zu gewinnen. Allerdings ließen sich die Aubinger von engagierten Hausherren den Schneid abkaufen.

Eigentlich hatten es die Aubinger auf dem kleinen Kunstrasenplatz ganz gut gemacht. Der SVA trat unaufgeregt auf, es gelangen immer wieder auch sehr hübsche Spielzüge, und technisch waren die Aubinger vielleicht sogar die bessere Mannschaft. Vor allen Dingen in der ersten Halbzeit war das Aubinger Spiel sehr ordentlich anzusehen. Die Gastgeber aber warfen etwas in die Waagschale, das bei den Aubingern nur sekundär funktionierte, nämlich totale Leidenschaft, Gier nach Punkten, Siegeswillen und Körpersprache. In diesen Kategorien waren die Aubinger nur zweiter Sieger, und so war es am Ende nicht wirklich verwunderlich, dass die Elf aus Neuhadern als strahlender Sieger den Platz verließ. Aus Aubinger Sicht war dies unnötig, denn spielerisch waren die SVA-Kicker auf der Höhe. Enttäuschend war aus Aubinger Sicht, dass die Elf trotz des unnötigen 0:1-Rückstandes zur Halbzeit nicht in der Lage war, im zweiten Abschnitt energisch zuzulegen. Der zweiten 45 Minuten gingen an den FC Neuhadern. Jano Bündgens stellte letztlich mit zwei Treffern in der 28. und in der 86. Spielminute (Elfmeter) das Endergebnis her.