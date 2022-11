ASC Geretsried: Aufsteiger feiert Herbstmeisterschaft – „Einfach nur unheimlich stolz“ Vor sechs Jahren erst gegründet

Mit einem solchen Höhenflug hatten die Kicker, die ihre sportliche Heimat derzeit auf der Anlage des FC Geretsried haben, selbst nicht gerechnet, wie Trainer Cem Acikbas (31) im Gespräch mit unserem Mitarbeiter Rudi Stallein am Tag nach dem 3:0-Sieg gegen Ascholding verriet.

Herr Acikbas, der Jubel nach dem Sieg gegen Ascholding erinnerte für einen Moment an die Szenen nach dem Aufstieg …

Ja, wir haben uns natürlich gefreut und auch gefeiert. Einige Spieler und Fans sind noch dageblieben, ein paar waren am Abend bei einem Geburtstag eingeladen. Aber was ich so mitbekommen habe, hat jeder irgendwo drauf angestoßen.

Bei der Vereinsgründung vor sechs Jahren wurde die Kreisklasse als Ziel formuliert. Das wurde planmäßig erreicht – und ihre Mannschaft scheint sich da recht wohlzufühlen?

Doch, auf jeden Fall. Ich muss auch sagen: Für uns war das neue Ligasystem toll. Die ganzen Derbys, die wir hatten, maximal 20 Minuten Fahrtzeit, und man kannte alle Gegner. Ja, wir haben uns gut eingefunden.

Und Ihr seid dabei recht dominant aufgetreten in den ersten zwölf Spielen in der neuen Liga. Hatten Sie damit gerechnet?

Nein, dass wir uns so schnell eingewöhnen und so schnell ganz oben stehen, damit haben wir nicht wirklich gerechnet. Nach drei Jahren in der A-Klasse hatten wir gedacht, dass wir eine längere Eingewöhnungszeit brauchen. Auch die Gegner haben mächtig Qualität im Kader, aber wie wir gesehen haben, können wir mithalten.

Worauf führen Sie das zurück?

Hauptsächlich auf die Kaderbreite. Das hat uns ermöglicht, dass wir trotz Verletzungen und Urlaub immer eine gute Mannschaft aufbieten konnten.

Viele Trainer klagen, dass sie jede Woche mit einer anderen Besetzung spielen müssen. Den ASC scheint das überhaupt nicht zu jucken?

Wir haben auch jede Woche viele Wechsel. In den zwölf Partien haben wir beispielsweise vier verschiedene Torhüter eingesetzt. Aber das zeigt dann nicht nur die Breite, sondern auch die Qualität im Kader. Wir sind auf allen Positionen Minimum doppelt besetzt. Wenn einer ausfällt, springt der andere ein – und auch wenn alle da sind, jeder gönnt dem anderen was. So hatten wir eigentlich immer die Möglichkeit, vier, fünfmal zu wechseln, ohne groß an Qualität zu verlieren.

Das ist umso erstaunlicher, weil es keine Jugendabteilung, keinen Unterbau gibt ...

Das wird auch in Zukunft nicht möglich sein. Aber trotzdem kommen immer neue Spieler hinzu. Heuer haben wir zum ersten Mal eine zweite Mannschaft im Spielbetrieb, die auf dem Papier über 20 Leute im Kader hat.