ASC 09 Dortmund: Ex-Herner Offensivspieler kommt aus Kray Oberligist ASC 09 Dortmund hat Winterneuzugang Nr. 4 unter Vertrag genommen.

"Eric ist nicht der klassische Stürmer, er kommt mehr über die Außen und ist eher der Vorbereiter. Er wird noch einmal den Konkurrenzkampf innerhalb des Teams erhöhen", erklärt Aplerbecks Sportlicher Leiter Samir Habibovic gegenüber der Lokalpresse "Ruhr Nachrichten".

Der gebürtiger Troisdorfer kann insgesamt 72 Oberliga-Partien in Westfalen, am Mittelrhein und am Niederrhein vorweisen. Seine bisherigen Stationen lauten VfL Alfter, FC BW Friesdorf, FC Hennef, Westfalia Herne und zuletzt FC Kray, bei dem er in der Hinrunde in 17 von 21 Partien zum Einsatz kam. Startelf- und Jokereinsätze halten sich dabei aber die Waage.

Nach Joel Nickel (Wuppertaler SV), Kian Licina (SG Wattenscheid 09) und Enes Güzel (RW Essen U19) ist Gweth Winterneuzugang Nr. 4. Der 23-jährige Vietnamese Duc Anh Ngyuen Nhu, der zuletzt als Gastspieler dabei war, wechselt dagegen nicht vom FC Kray nach Aplerbeck, sondern schließt sich einem Profiverein in seiner Heimat an.