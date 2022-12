Arnschwang rüstet sich fürs Aufstiegsrennen Kreisliga-Spitzenreiter vermeldet mit dem jungen Offensivmann Karim Nerl den ersten Zugang – Weitere Neuverpflichtungen in der Pipeline

Die DJK Arnschwang kann den ersten Winter-Neuzugang vermelden: Vom TSV Nittenau wechselt der 20-jährige Karim Nerl an die Chamer Straße zum derzeitigen Tabellenführer der Kreisliga Ost Cham/Schwandorf. Der junge Offensivspieler erzielte in der Kreisliga West bei seinem Heimatverein zuletzt in 18 Spielen neun Tore.

Bei den Verantwortlichen der DJK Arnschwang um Fußball-Abteilungsleiter Martin Baumann hatte Nerl bereits im Sommer beim Probetraining einen guten Eindruck hinterlassen. Ursprünglich war der Kontakt über DJK-Trainer Christian Ranzinger entstanden, denn die beiden sind Arbeitskollegen. Zur Winterpause ist der Wechsel nun zustande gekommen, was vor allem Baumann freut, der gleichzeitig seinen Dank an den abgebenden Verein für seine Kooperation richtet: „Karim hat menschlich wie fußballerisch einen Top-Eindruck hinterlassen und wird unser Offensivspiel sicherlich bereichern.“



Der junge Fußballer habe sich für den Wechsel entschieden, weil er bei der DJK eine gute Gemeinschaft innerhalb der Mannschaft sieht – und „alles gute Kicker sind und mit dem Team viel zu erreichen ist“. Die Gespräche mit Abteilungsleiter Baumann seien sehr harmonisch verlaufen. Ein wichtiger Punkt sei für ihn auch Ranzinger gewesen, der schon Bayernliga-Erfahrung mitbringt und so dem jungen Spieler, der sich in Arnschwang weiterentwickeln will, sicherlich noch etwas beibringen kann. Karim Nerls Ziel ist es, schnell alle Fußball-Kollegen kennenzulernen. Er selbst möchte seinen Teil dazu beitragen, dass die Mannschaft und damit der Verein erfolgreich sind.



Zugleich gibt es auch einen Abgang: Vladimiro Giglio verlässt die DJK Arnschwang und wechselt zum Nachbarn und Aufstiegskonkurrenten FC Furth im Wald (ebenfalls Kreisliga Ost). Nach seinem Wechsel vom FC Zandt an die Chamer Straße konnte sich Giglio nach dem Kreuzbandriss in der Vorsaison nicht mehr entscheidend durchsetzen und erhofft sich nun durch diese sportliche Veränderung mehr Einsatzzeit und Spielpraxis.



In den kommenden Tagen sollen weitere Neuverpflichtungen konkretisiert beziehungsweise festgemacht werden.