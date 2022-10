Apensen mit Arbeitssieg zurück auf Platz eins 1. Kreisklasse: Steffens-Elf besiegt Schwinge 3:1 - Heimstärke hält weiter an

Es war nicht leicht für das junge Apenser Team nur kurz nach dem Pokal am Freitagabend dann in der 1. Kreisklasse gegen den abstiegsbedrohten Schwinger SC wieder auf Normalbetrieb zu schalten. „Meine Jungs waren vom Kopf her platt, das konnte man merken. Wir holten alles raus und fuhren diesen Arbeitssieg ein. Somit gewannen wir im goldenen Oktober alle Pflichtspiele“, freute sich Coach Peter Steffens. Seine Mannschaft ging nach ausgeglichener Anfangsphase und einem Schwinger Fehler im Spielaufbau durch Niklas Albers in Führung. Das war sein 12. Saisontreffer. Der 25-Jährige liegt jetzt allein an der Spitze der Torschützenliste. Bis hierhin standen die Gäste sicher in der Defensive. Nach Vorarbeit von Niklas Albers erhöhte Julien Folckers auf 2:0, ehe dem frühzeitig eingewechselten Sven Letsch mit einem Traumtor der Anschlusstreffer gelang. „Wir hatten im ersten Durchgang zwei, drei gute Möglichkeiten, aber auch Schwinge war nicht ungefährlich“, sagte Steffens. In den zweiten 45 Minuten wirkte die Partie recht zerfahren. Es passierte nicht viel. Bis zur 68. Minute, als SC-Schlussmann Kevin Hellwege Nico Ewert von den Beinen holte und der Gefoulte den Strafstoß zum 3:1 verwandelte und somit den 6. Sieg im 6. Heimspiel unter Dach und Fach brachte. „Es läuft bei uns. Beim Training sind teilweise bis zu 20 Spieler, alle sind heiß“, so der TSV-Trainer, der jetzt mit seiner Mannschaft die starken Nordkehdinger aus Freiburg und Oederquart empfängt, Schwinge muss gegen das punktgleiche Schlusslicht Ottensen gewinnen.

Schiedsrichter: Helmut Willuhn - Zuschauer:

Tore: 1:0 Niklas Albers (21.), 2:0 Julien Folckers (38.), 2:1 Sven Letsch (42.), 3:1 Nico Ewert (68. Foulelfmeter)