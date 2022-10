"Anhaltende sportliche Talfahrt": SG Trebitz stellt Trainer frei Landesliga Mitte +++ Marcus Furchner wurde nach nur wenigen Monaten aus seinem Amt enthoben

Nach dem Wechsel an der Seitenlinie richtete Matthias Kleffe in seiner Funktion als Abteilungsleiter am Mittwoch einen unmissverständlichen Appell an die versammelte Mannschaft. „Ich erwarte jetzt von euch eine positive Entwicklung, absoluten Leistungswillen und eine maximale Trainings- und Spielbeteiligung, damit wir unsere Ziele für diese Saison erreichen", forderte der 42-Jährige.

