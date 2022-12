In dieser Saison hatten die Wintricher eher selten Grund zum Jubeln. – Foto: Sebastian J. Schwarz/Archiv

Amtierender Vizemeister ist nur noch Vorletzter Fußball-C-Ligisten im Portrait: Warum der SV Wintrich in dieser Saison so weit unten der Tabelle zu finden ist.

Dieses Abschneiden kann sie beim SV Wintrich nicht zufriedenstellen: Nach 13 Spielen rangieren die Schwarz-Weißen, die in der Vorsaison auf Platz zwei über die Ziellinie kamen, aber freiwillig auf sein Aufstiegsrecht verzichteten, mit lediglich elf Punkten auf Platz zwölf. Damit sind sie Vorletzter in der Tabelle der Kreisliga C II. Die Tordifferenz von 13:38 macht deutlich, wo der Schuh besonders drückt. „Wir haben uns in jedem Spiel viele Chancen herausarbeiten können, doch einfach zu wenig Tore markiert. Es ist keine Frage der Qualität, sondern eher eine mentale Sache“, findet Jan Schmitgen, der neben Coach Uwe Schmitt als Spielertrainer fungiert, deutliche Worte.

Mit den Abgängen von Mario Görgen (zurück zum SV Niederemmel zurück) und Philipp Kochan (zur SG Moseltal-Lieser) fehlen den Wintrichern treffsichere Schützen. Auch die einstigen Torgaranten Roman Bastgen (erst drei Treffer) und Schmitgen selbst, der bislang leer ausgegangen ist, sind noch nicht auf Toure gekommen. „Ich war in den letzten Spielen vor der Winterpause verletzt und konnte mein Torgefährlichkeit deshalb nicht ausspielen“, sagt der 29-jährige Offensivmann. Aufgrund der Abgänge wusste man beim SVW, dass „es eine schwierige Saison werden würde. Wir sind mit einer Niederlage gestartet, haben danach zwei Siege und ein Unentschieden eingefahren, bevor uns der Herbst sehr wenig Punkte eingebracht hat“, so Schmitgen. Etliche Verletzungen von Stammspielern machten sich bemerkbar: Neben Schmitgen fehlten Johannes Braun, Dominik Meyer und Max Kilburg länger. Auch berufsbedingte Abwesenheiten wegen der Weinlese ließen das Team in ein Loch fallen. „Durch die vielen Winzer, die bei uns spielen, mussten wir im Herbst viele Spiele verlegen und haben fünf Englische Wochen durchziehen müssen. Durch den wegen Verletzungen ausgedünnten Kader war es keine Seltenheit, dass wir mit gerade einmal zwölf Leuten im Kader antraten“, berichtet Schmitgen. Doch er fügt mit Stolz an: „Wir haben uns von den Ergebnissen nicht entmutigen lassen. Die Stimmung im Team war immer super.“ Die Ergebnisse in jenen Wochen seien eher zweitrangig gewesen, weil „der Spaß am Fußball bei uns eh im Vordergrund steht“. Es sei genau die richtige Entscheidung gewesen, das Aufstiegsrecht in der Vorsaison nicht wahrzunehmen, zumal das Durchschnittsalter von 32 Jahren auch hoch sei, sagt der Spielertrainer, der zugleich auch Kapitän ist.