Ohne die Oldies geht‘s (noch) nicht Kreisliga C II: SG Sehlem/Rivenich liegt hinter den Erwartungen.

Eigentlich wollten die Vereinigten aus Sehlem und Rivenich in dieser Kreisliga-C-II-Saison oben mitspielen. Doch die Realität hat die Mannschaft von Trainer Jürgen Hasenstab und Co Wolfgang Klar eingeholt. Vor dem abschließenden Spiel am Sonntag, 12.15 Uhr, bei der SG Mittelmosel Bernkastel-Kues II rangiert man mit 13 Punkten aus zwölf Partien nur auf Rang acht. Das jüngste 0:5 beim FSV Salmrohr II hat die Schwachstellen wieder offen gelegt. „Wir haben phasenweise gut mitgespielt und auch den Ball gut haben laufen lassen. Doch Salmrohr war cleverer“, sagt Swen Thimm. Er ist Geschäftsführer des SV Sehlem und zugleich Kapitän.

Weil der Kader ohnehin zu dünn und die Trainingsbeteiligung eher durchwachsen ist, „fehlen Abläufe und Automatismen“. So mussten wir auf Spieler der Alten Herren und der A-Jugend zurückgreifen, um überhaupt spielfähig zu sein“, erklärt der 31-jährige Thimm.

Mit den Trainern ist er zufrieden, denn Hasenstab und Klar würden sehr gute Arbeit leisten: „Sie machen sich sehr viel Mühe in der Vorbereitung auf die Spiele. Doch aufgrund der mäßigen Trainingsbeteiligung ist das oft nicht effizient. Gewisse Abläufe können dann nicht trainiert werden.“ Es sei vom Vorstand der SG geplant, mit beiden mittelfristig weiterzumachen. „Sie pflegen auch regelmäßigen Kontakt zu den Jugendspielern“, sagt Thimm, der zwei A-Jugendspieler besonders hervorhebt. „Nicolas Klaes und Bastian Kön sind super Kicker. Leider hat sich Bastian jetzt zum dritten Mal das Schlüsselbein gebrochen und fällt aus. Das sind Spieler aus dem eigenen Stall. Wenn sie im Sommer offiziell dazukommen, können sie der Mannschaft eine wesentliche Hilfe sein.“

Thimm, der sich am Freitag in Salmrohr eine Zerrung zugezogen hat, und so für das letzte Spiel des Jahres in Mülheim ausfällt, betont, dass es ohne die Routiniers nicht geht: „Spieler wie Patrick Wagner, Frank Thieltges, Uwe Minnebeck, Sven Westerdorf, Daniel Esch und Axel Esch sind regelmäßig bei uns.“

Neben Klaes und Kön, die nach der Winterpause sukzessive dazukommen, hat sich aktuell Patrick Heine wieder angemeldet. Der kleine und technisch beschlagene Mittelfeldspieler war bis zur Saison 2015/16 in Sehlem aktiv und spielte bis Ende 2019 beim B-Ligisten SV Dreis. „Positiv ist auch, dass sich unser etatmäßiger Torhüter Johannes Noll in den Dienst der Mannschaft stellt und auch oft im Feld spielt. Er verschiebt schon mal die Arbeit, um dabei sein zu können.“

Thimm und seine Vorstandskollegen kündigen für den Winter Gespräche mit potenziellen Neuzugängen an. Drei Talente aus der aktuellen B-Jugend haben einen Sehlemer Pass. „Wir hoffen natürlich darauf, dass sie dann auch zur Ersten stoßen und dabei bleiben.“

Für die restliche Saison sei es „wichtig, die Stimmung hochzuhalten, dass die Trainingsbeteiligung besser wird und wir wieder gute Ergebnisse erzielen. Wir sind bestrebt Fußball zu spielen und den Ball laufen zu lassen“.

So habe man dem Tabellenführer Neumagen/Leiwen II erhebliche Probleme bereitet und nur unglücklich mit 0:2 verloren. Mit einem Sieg in Mülheim jedenfalls wäre ein erster Schritt getan, um „im neuen Kalenderjahr eventuell noch zwei, drei Plätze gutzumachen“, so Thimms Vorhaben.