Ein Aufstiegskandidat mit negativer Tordifferenz Fußball-C-Ligisten im Portrait: Beim FC Büdlich-Breit-Naurath stimmt das Punktekonto, im Angriff hapert’s aber noch. Was der Trainer plant.

Stattliche 22 Punkte haben sie nach der Hälfte der Saison in der Kreisliga C II Mosel auf dem Konto. Damit liegt die Mannschaft um den im Sommer zum verantwortlichen Trainer avancierten Martin Thömmes auf einem vielversprechenden fünften Platz – drei Zähler hinter dem FSV Salmrohr II auf Rang drei. Diese Position würde am Ende der laufenden Runde bereits den Aufstieg in die B-Klasse bedeuten. Das Torverhältnis des FC Büdlich-Breit-Naurath sagt unterdessen einiges über die Stärken und Schwächen aus: Mit 18 erzielten Treffern wurden ligaweit zur Winterpause die drittwenigsten Tore erzielt. 20 Mal mussten Peter Freiberger und Simon Jung, die beiden Schlussmänner des FC, hinter sich greifen. Trotz der deklassierenden 0:8-Pleite Mitte September beim bislang ausnahmslos siegreichen Tabellenführer SG Neumagen-Dhron/Trittenheim/Leiwen-Köwerich II verfügt man damit immer noch über die fünftbeste Abwehr.

„Wir haben in vielen Spielen Chancen über Chancen und machen viel zu wenig daraus. Manchmal geht der Ball bei uns aus fünf Metern drei Meter drüber“, kritisiert Coach Thömmes die Unkonzentriertheiten in der Offensive. Einer wie Benedikt Resch fehlt da. In der B-Jugend verließ der heute 27-Jährige einst die heimatlichen Gefilde im Hunsrück und schloss sich dem FSV Trier-Tarforst an, für den er später in der Rheinlandliga am Ball war. In der vergangenen Runde gelang Resch noch ein Dutzend Treffer. Dann zog es ihn wieder nach Trier, wo er sich diesmal der zweiten Mannschaft der Eintracht (mittlerweile Kreisliga B Trier/Saar) anschloss, dort aber verletzungsbedingt noch nicht zum Einsatz kam.

Mit Resch als Goalgetter landete der FCBBN am Ende der vergangenen Spielzeit auf Platz fünf. Diesmal besser abzuschneiden, ist das erklärte Ziel von Martin Thömmes. Der langjährige Spieler folgte zur neuen Saison auf Markus Schömer, der sich zurückzog. Geboren wurde Thömmes in Büdlich, er wohnt in Breit, und die Wurzeln seines Vaters liegen in Naurath – eine idealere Verbindung zu den drei Orten des Vereins könnte man also kaum haben.