„Am liebsten im Winter 10 neue Spieler holen“ – Schleißheim-Trainer Letica will in die Kreisliga Holte aus den ersten acht Spielen 15 Punkte

Unterschleißheim/München – Adis Letica fing seine Trainerkarriere bei der Reserve des TSV Gräfeling im Sommer 2014 an. Im ersten Jahr lief er noch ab und zu als Spieler auf, fokussierte sich dann aber auf das Trainieren der Mannschaft und machte kein Spiel mehr selbst. Im dritten Anlauf gelang ihm der Aufstieg in die Kreisklasse mit dem TSV Gräfeling II. Nachdem er zweimal in Folge den Klassenerhalt schaffte, ging er 2019 als Co-Trainer zur ersten Mannschaft in die Kreisliga hoch.

Die Rolle als Assistenztrainer passte dem 44-Jährigen aber überhaupt nicht: „Ich kam mit der Rolle als Co-Trainer nicht mehr klar“. Deshalb entschied Letica für einen Wechsel zum direkten Ligakonkurrenten FC Wacker München. Sieben Ligaspiele blieb der Trainer dort, gewann sechs davon und spielte nur einmal unentschieden. Trotzdem kam dann das recht überraschende Aus Ende 2020.

Wieder wechselte Adis Letica innerhalb der Liga – diesmal zum FC Hellas München. Mit dem Verein spielte er eine überragende Saison 2021/2022 und stieg sofort auf. Für Hellas war das ein historisches Ereignis – der Klub spielte noch nie zuvor in der Bezirksliga. Alles lief gut – bis ihm in der darauffolgenden Spielzeit ein neuer Trainer vor die Nase gesetzt wurde und er künftig als Co-Trainer arbeiten sollte. Diese Rolle gefiel ihm beim TSV Gräfeling schon nicht, weswegen er sich dazu entschied den Klub zu verlassen.