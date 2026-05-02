Altona 93 & St. Pauli II nach direktem Duell vor Regionalliga-Abstieg

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32. Spieltag in der Regionalliga Nord: Im Kellerduell der Regionalliga Nord trennen sich Altona 93 und FC St. Pauli II 1:1. Der späte Ausgleich von Michael Kwabena Ambrosius bringt beiden kaum etwas - der Abstieg rückt näher.

Das direkte Duell im Tabellenkeller der Regionalliga Nord hat keinen Sieger hervorgebracht - und genau das könnte für beide Teams zu wenig sein. Altona 93 und FC St. Pauli II trennten sich vor 3873 Zuschauern 1:1 und verpassen damit die große Chance, im Abstiegskampf entscheidend Boden gutzumachen.

Mit nun jeweils 23 Punkten bleiben beide Teams auf den Abstiegsplätzen. Da die letzten drei Mannschaften absteigen, könnte dieses Remis im Nachhinein als verpasste Chance gewertet werden. Besonders mit Blick auf das Parallelspiel wird die Lage brisant: Sollte der FC Eintracht Norderstedt sein Heimspiel gegen TuS Blau-Weiß Lohne gewinnen, würde sich der Abstand auf die Konkurrenz weiter vergrößern.

Erst in der Schlussphase nahm das Spiel an Fahrt auf, nachdem die Hausherren im ersten Abschnitt einen Strafstoß verschossen. In der 77. Minute brachte der eingewechselte Marwin Schmitz die Gäste in Führung und schien FC St. Pauli II den dringend benötigten Sieg zu sichern. Altona stand kurz vor einer weiteren bitteren Niederlage im Abstiegskampf. Doch die Gastgeber gaben sich nicht auf. In der Nachspielzeit gelang Michael Kwabena Ambrosius nach einer Standardsituation der umjubelte Ausgleich (90.+2). Der Treffer hielt zumindest einen Punkt fest - auch wenn dieser im Gesamtbild wohl zu wenig ist.

Dann wären sowohl Altona 93 als auch FC St. Pauli II bei nur noch zwei verbleibenden Spieltagen kaum noch zu retten (sechs Punkte Rückstand, Lohne steigt bei einer Pleite in Norderstedt ab). Das direkte Duell hat damit keinen Gewinner hervorgebracht - aber möglicherweise zwei Verlierer im Kampf um den Klassenerhalt.

Norderstedt mit der großen Chance

Für den FC Eintracht Norderstedt ist die Ausgangslage klar beschrieben: Mit 26 Punkten und aktuell vier Zählern Vorsprung auf die Abstiegsplätze hat das Team die große Chance, einen entscheidenden Schritt Richtung Klassenerhalt zu machen. Voraussetzung ist ein Heimsieg gegen TuS Blau-Weiß Lohne, das mit 22 Punkten tief im Keller steckt.

Die Bedeutung dieser Partie ist kaum zu überschätzen. Gewinnt Norderstedt, würde sich der Vorsprung auf sechs Punkte vergrößern - bei dann nur noch zwei ausstehenden Spielen wäre das gleichbedeutend mit einer Vorentscheidung. Gleichzeitig würde Lohne Norderstedt nicht mehr einholen können, schließlich sind nach dieser Partie nur noch sechs Punkte zu holen. Der Abstieg wäre besiegelt. Auch Altona 93 und St. Pauli II können die Eintracht dann nur noch theoretisch einholen.

Drei Hamburger Vereine rangieren unter den letzten vier, zwei Absteiger sind daher wahrscheinlich, immerhin wird es drei Teams erwischen. Welche Folgen das für den Hamburger Amateurfußball hat, lest ihr hier:

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