Altglienicke holt zweitligaerfahrenen Türpitz - Häußler geht Die VSG Altglienicke hat sich die Dienste eines ehemaligen Zweit- und Drittligaspielers gesichert. Häußler verlässt derweil den Verein.

Die VSG Altglienicke hängt in dieser Saison im Tabellenmittelfeld der Regionalliga Nordost fest. Ein Neuzugang mit Zweit- und Drittligaerfahrung soll nun dabei helfen, wieder erfolgreicher zu werden. Derweil hat Tim Häußler den Verein in Richtung Oberliga verlassen.

Na wenn das nicht mal ein Transfer-Coup ist. Die VSG Altglienicke setzt auf dem Transfermarkt ein Ausrufezeichen. Die Berliner haben sich die Dienste von Philip Türpitz gesichert. Dieser war zuletzt vereinslos, sammelte zuvor reichlich Erfahrung in der zweiten und dritten Liga. Über die Stuttgarter Kickers, den FC Schalke 04 II und die SF Lotte spielte sich der beim SSV Ulm ausgebildete offensive Mittelfeldspieler 2014 in die dritte Liga. Beim Chemnitzer FC agierte er dabei unter Trainer Karsten Heine, auf den er in Berlin nun erneut trifft. Vom CFC wechselte Türpitz 2017 nach Magdeburg, stieg mit dem FCM in die zweite Liga auf. Nach dem Abstieg ein Jahr später zog es den heute 31-Jährigen zum SV Sandhausen. Dort absolvierte er weitere 30 Zweitligaspiele. Über den FC Hansa Rostock und Türkgücü München findet Türpitz nun den Weg in die Hauptstadt.

Bei der VSG Altglienicke unterschreibt er einen Vertrag bis Saisonende. Es besteht eine Option auf ein weiteres Jahr. Am morgigen Samstag wird er beim Testspiel gegen den Oberligisten Eintracht Mahlsdorf erstmals zum Einsatz kommen.

Während Türpitz zur VSG kommt, verlässt ein anderer den Regionalligisten. Verteidiger Tim Häußler wechselt zum Berliner Oberligisten TuS Makkabi. Der 25-Jährige, der beim FC Energie Cottbus ausgebildet und über die Stationen FC Bayern München II, Wacker Nordhausen und Union Fürstenwalde 2020 nach Berlin wechselte, kam in dieser Saison nur fünf Mal für Altglienicke zum Einsatz, nachdem er in der zurückliegenden Spielzeit noch Stammkraft war.