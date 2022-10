Alle Spiele, alle Tore: Pfatter mit viertem Heimdreier in Folge Sarching unterliegt und muss den Zweiten Oberndorf/Matting enteilen lassen

Harting – Peising/Bad Abbach II 2:0

Schiedsrichter: Ludwig Hausner. Tore: 1:0 Nico Vorderbrüggen (49.), 2:0 Valentin Brei (53.); Zeitstrafe: Lukas Hofmeister (56. Peising). Der bisherige Rangletzte vom SV Harting (13) landete am Samstag gegen die SG Peising/Bad Abbach II (17), die zum sechsten Mal in Folge sieglos blieb, einen 2:0-Heimsieg. „Totgesagte leben bekanntlich länger. Eine ordentliche Leistung meiner Mannschaft, ein verdienter Sieg, der sogar noch höher hätte ausfallen können. Unsere Verletzten kommen nach und nach zurück. Wir haben kaum etwas zugelassen. Kommende Woche wollen wir nachlegen“, erklärt SVH-Coach Christian Wöhnl.

Tegernheim II – Sarching 2:1

Schiedsrichter: Thomas Feigl. Tore: 0:1 Simon Pawellek (49.), 1:1 Florian Schwab (81.), 2:1 Eigentor (84.). Der FC Tegernheim II (22) landete den sechsten (6/1/3) Heimsieg. Sarching (29) hat nach der vierten Niederlage sieben Zähler Rückstand auf den zweiten Platz. „Meines Erachtens ein verdienter Sieg. Endlich einmal konnten wir uns wieder für den geleisteten Aufwand belohnen. Die Partie war ausgeglichen, Chancen waren Mangelware. Nach dem Rückstand zeigte die Mannschaft Moral und wendete das Blatt noch durch zwei späte Treffer“, freut sich FCT-Coach Sebastian Greiner. SVS-Trainer Florian Wagner: „Meine Mannschaft hat alles gegeben. Die Ausfälle werden immer mehr, die Kräfte hingegen schwinden. Wir sehnen die Winterpause herbei. Die erste Halbzeit war ausgeglichen, im zweiten Durchgang hatten beide Teams ihre Drangphasen. Der Hausherren-Sieg geht insgesamt in Ordnung.“

Moosham – Labertal 0:3

Schiedsrichter: Naima Gherbali. Tore: 0:1 Jonas Hinreiner (2.), 0:2 Simon Miehle (6.), 0:3 Sinisa Rudan (15.). Der FC Labertal (17) baute seine Serie aus und ist nun punktgleich mit Moosham (17). „Wenn man nach einer Viertelstunde mit 0:3 zurückliegt, ist es natürlich schwierig, zu punkten. Wir verteidigten die letzten Wochen viel zu inkonsequent und nach vorne waren wir zu harmlos. Auch wenn derzeit sechs Stammkräfte fehlen, müssen wir vor dem Winter unbedingt noch punkten“, fordert SVM-Coach Tobias Peter.

Alteglofsheim – Mötzing 2:2

Schiedsrichter: Adnan Topalli. Tore: 0:1 Andreas Rappel (6.), 0:2 Thomas Meyer (8.), 1:2 Tim Lechinger (18. Elfmeter), 2:2 Phil Altweck (28.). Alteglofsheim (22) konnte einen frühen 0:2-Rückstand noch vor der Pause gegen den FC Mötzing (13), der nun auf dem letzten Platz zu finden ist, egalisieren. „Zu wenig von unserer Seite auf einem schwer bespielbaren Platz. Ein Kampfspiel von der ersten bis zur letzten Minute. Am Ende des Tages ein gerechtes Remis“, resümiert TSV-Coach Manuel Lublow. Mötzings Co-Trainer Johannes Hofmeister: „Ein kampfbetontes Spiel. Wir lagen schnell 0:2 hinten, mussten dann zwei Gegentreffer hinnehmen. Zum Schluss ließen beide Mannschaften jeweils noch einen Hochkaräter liegen.“

Oberndorf/Matting – Aufhausen 5:2

Schiedsrichter: Matthias Zellner. Tore: 0:1 Christian Kötterl (3.), 1:1 Mario Trübswetter (12.), 2:1 Christoph Reichl (31. Elfmeter), 3:1 Matthias Dürmeier (50.), 4:1 Matthias Dürmeier (65.), 4:2 Andreas Schmid (88.), 5:2 Maximilian Speth (89. Elfmeter). Die SG Oberndorf/Matting (36) hat nach dem elften Saisonsieg gegen Aufhausen (20) nun sieben Punkte Vorsprung auf Rang drei. „Nach einem frühen Rückstand sind wir stark zurückgekommen. Ein verdienter Sieg. Wir wollen auch die letzten beiden Spiele vor dem Winter noch erfolgreich gestalten“, so SG-Coach Christian Eisvogel. TSV-Trainer Philipp Jann: „Eine verdiente Niederlage in einem zerfahrenen Spiel. Beide Teams setzten auf viele lange Bälle. Die ersten beiden Gegentore waren unnötig. Zudem haben wir zwei Elfer verschossen, wobei wir einen im Nachschuss einnetzen konnten.“

Pfatter – Donaustauf II 3:2

Schiedsrichter: Ersan Djerekarac. Tore: 0:1 Daniel Heigl (5.), 1:1 Daniel Neugebauer (20.), 2:1 Matthias Grünwald (24.), 2:2 Daniel Heigl (61. Elfmeter), 3:2 Patrick Wolf (83.); Rot: Julian Sommerer (84. Donaustauf II). Pfatter (23) konnte sich für die 2:3-Hinspielniederlage in Donaustauf (24) mit einem 3:2-Sieg revanchieren. Pfatters sportlicher Leiter Marco Hahn: „Stauf ging durch eine Einladung von uns früh in Front. Über zwei Standards konnten wir vor der Pause mit 2:1 in Führung gehen. nach dem Ausgleich zeigten wir Moral und kamen zum Siegtreffer. Beide Mannschaften hatten gute Phasen. Ein Remis wäre auch in Ordnung gewesen, aber natürlich freuen wir uns über den vierten Heimsieg in Folge sehr.“ SVD-Trainer Stefan Stiegler: „Nach unserer Führung haben wir bei zwei Standards geschlafen. Im zweiten Durchgang waren wir spielbestimmend und hätten ebenfalls mit 3:2 in Front gehen können. Wieder einmal vergaben wir zu viele Chancen. Es wird Zeit, dass die Winterpause kommt. Am Sonntag mussten wir elf Ausfälle kompensieren.“

Hier die Vorberichte: