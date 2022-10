Alle Spiele, alle Tore: Pfatter gewinnt das Derby gegen Labertal Großberg steht ganz oben – Die Verfolger Oberndorf, Sarching und Stauf II punkten allesamt dreifach

Tegernheim II – Mötzing 1:0

Schiedsrichter: Afrim Salihu. Tor: 1:0 Daniele Luggisi (42.). Der FC Tegernheim II (19) landete den sechsten Sieg (6/1/6), der FC Mötzing kassierte die achte Niederlage (3/3/8). „Ein verdienter Sieg in einem schwachen Kreisklassen-Spiel. Kevin Sieber traf noch die Latte, dazu vergaben wir noch einige weitere gute Chancen. Zum Schluss rettete uns unser Keeper Luis Schiller den Dreier“, blickt FCT-Trainer Sebastian Greiner zurück. „Leider wieder verloren. Die Mannschaft steckte auch nach dem Rückstand nicht auf. Wir erspielten uns noch die eine oder andere Chance. Im zweiten Durchgang hatten wir etwas mehr vom Spiel. Leider reichte es nicht mehr zum Ausgleich“, erklärt Johannes Hofmeister, der spielende Co-Trainer des FC Mötzing.

Pfatter – Labertal 2:1

Schiedsrichter: Besim Hisenaj. Tore: 1:0 Patrick Wolf (25.), 2:0 Sandro Aumer (36.), 2:1 Sinisa Rudan (76.). Der SV Pfatter (17) hat nun sechs Punkte Vorsprung auf den FC Labertal (11), der weiterhin voll im Abstiegskampf steht. „Im ersten Durchgang waren wir die bessere Mannschaft. In den zweiten 45 Minuten drückte der FC Labertal, aber wir konnten dem Druck standhalten. Der dritte Heimsieg in Folge, noch dazu ein Derbysieg, war eminent wichtig“, freut sich Marco Hahn, der sportliche Leiter des SV Pfatter. Die Spieler konnten im Anschluss an die Partie den Sieg beim vereinseigenen Weinfest gehörig feiern. „Ein Remis wäre verdient gewesen. Uns gehörte die Anfangsphase. Beide Gegentore in Halbzeit eins fingen wir uns nach Abwehrfehlern ein. Beide Teams setzten auf einem schwer bespielbaren Untergrund meist auf lange Bälle. Im zweiten Spielabschnitt waren wir klar überlegen, kamen verdient zum Anschlusstreffer. In der Schlussphase hatte Hausladen das 2:2 auf dem Fuß“, so Johannes Gerl vom FC Labertal.

Barbing – Moosham 2:1

Schiedsrichter: Andreas Rauh. Tore: 1:0 Tobias Stangl (17. Elfmeter), 1:1 Jonas Bründl (59.), 2:1 Tobias Stangl (79. Elfmeter). Barbing (11) hat nur noch einen Zähler Rückstand auf das rettende Ufer, Moosham (17) verpasste einen Befreiungsschlag. „Wir waren über weite Strecken spielbestimmend. Moosham versuchte es vor allem mit langen Bällen. Im Spiel nach vorne waren wir zu überhastet, so dass wir uns das Leben selbst schwer gemacht haben“, so TVB-Coach Daniel Lang. „Auf einem schwer bespielbaren Platz hatten wir im ersten Durchgang die besseren Chancen, konnten aber keinen Treffer erzielen. Anschließend spielten wir einfach zu umständlich und fanden keine Mittel mehr, uns große Torchancen zu erspielen. Am Ende führte ein Konter zum zweiten Elfmeter, der die schwache Partie entschied“, ärgert sich SVM-Trainer Tobias Peter.

Harting – Donaustauf II 1:2

Schiedsrichter: Thomas Feigl. Tore: 0:1 Kilian Seidl (49.), 0:2 Martin Sautner (82.), 1:2 Niklas Brei (90.+1). Donaustauf II (24) sicherte sich vor dem Verfolgerduell gegen Sarching (26) den siebten Dreier. Harting (10) fiel auf den letzten Platz zurück. „Mit einem dreckigen Arbeitssieg haben wir uns gegen kampfstarke Hartinger einen wichtigen Dreier zum Rückrundenauftakt geschnappt. Am Donnerstag geht es zum Nachholspiel nach Sarching“, freut sich SVD-Coach Stefan Stiegler. Hartings Trainer Christian Wöhnl: „Ein tolles Fußballspiel, unsere beste Saisonleistung, ein guter Gegner, ein super Schiri. Leider haben wir uns nicht mit Punkten belohnen können, da wir einige Großchancen vergeben haben.“

Oberndorf/Matting – Peising/Bad Abbach II 2:0

Schiedsrichter: k. A. Tore: 1:0 Christoph Reichl (49.), 2:0 Reichl (67.). Der Rangzweite Oberndorf/Matting (30) landete einen wichtigen Derbysieg gegen Peising/Bad Abbach II (17). Hausherren-Trainer Christian Eisvogel war zufrieden: „Ein verdienter Heimsieg in einem fairen Spiel. Bei besserer Chancenverwertung wäre ein höherer Sieg möglich gewesen. Eine gute Leistung zeigte auch der Schiedsrichter.“ Daniel Maaske, der Trainer der Gäste, war nicht komplett unzufrieden: „Kompliment an meine Mannschaft für den harten Kampf, den sie heute abgeliefert hat. Der Sieg geht für Oberndorf in Ordnung, auch wenn beide Tore aus unglücklichen Abprallern entstanden sind.“

Alteglofsheim – Großberg 1:4

Schiedsrichter: Jürgen Jaenke. 0:1 Tobias Wagenknecht (45.+1), 0:2 Fritz Kreuzer (52.), 1:2 Phil Altweck (59.), 1:3 Andreas Artmann (60.), 1:4 Fritz Kreuzer (90.). Alteglofsheim (18) lieferte dem Tabellenführer aus Großberg (37) einen großen Kampf, ging aber leer aus. „Zum einen hat Großberg nicht unverdient gewonnen. Der TSV hat die beste Mannschaft der Liga. Allerdings wurden wir in einigen entscheidenden Szenen arg benachteiligt. Beim Stand von 0:1 wurde uns ein klarer Elfer verwehrt. Und dem 1:3 ging ein klares Stürmerfoul voraus. Schade“, ärgert sich Hausherren-Trainer Manuel Lublow. „In einem sehr intensiven Spiel haben wir eine klasse Mannschaftsleistung von vorne bis hinten gezeigt. Das Ergebnis hätte zur Halbzeit auch gerne ein Tor höher sein können. Alteglofsheim hatte auch noch eine gute Chance vor der Hz liegenlassen. Bis auf das Gegentor haben wir sonst nix mehr zugelassen“, freut sich Gäste-Coach Christoph Gieler.

Sarching – Aufhausen 4:2

Schiedsrichter: Johannes Knott. Tore: 0:1 Sebastian Froschhammer (2.), 1:1 Robert Winter (27.), 2:1 Lukas Geser (30.), 3:1 Moritz Winter (58.), 4:1 Simon Pawellek (76.), 4:2 Christian Kötterl (82.). Sarching (26) verteidigte mit dem achten Saisonsieg (8/2/2) gegen Aufhausen (17) Rang drei. „In den ersten zwanzig Minuten haben wir das Spiel diktiert und machten folgerichtig das 1:0. Dann stellten wir leider das Fußballspielen komplett ein und verteidigten in vielen Situationen sehr unglücklich. Mit lediglich 90 Prozent an Willen werden wir gegen keine Mannschaft punkten“, appelliert TSV-Trainer Philipp Jann. „Zu Beginn haben wir uns das Spiel des Gegners aufdrängen lassen, gerieten früh in Rückstand. Dennoch haben wir aufgrund unserer spielerischen Qualität die Partie noch gedreht, hätten noch deutlicher gewinnen können“, so Sarching-Coach Florian Wagner.

