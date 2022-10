Alle Spiele, alle Tore: Labertal beendet Sarchinger Höhenflug Barbing sorgt für Überraschung in Donaustauf – Pfatter mit Derbysieg in Moosham

Der FC Labertal (14) wies den SV Sarching (29) mit einem 6:3-Heimsieg in seine Schranken. Tabellenführer Großberg (40) hat nun sieben Zähler Vorsprung auf die Verfolger. Oberndorf/Matting (33) landete einen Dreier in Mötzing (12).

Aufhausen – Tegernheim II 1:0

Schiedsrichter: Rene Renger. Tor: Valentin Artmann (90.+3). Gelb-Rot: Gurur Gök (31. Tegernheim II). Aufhausen (20) revanchiert sich für die 1:5-Hinspielniederlage gegen Tegernheim II (19) und überholt die Gäste in der Tabelle. „Wir spielten lange Zeit in Überzahl, sicherten uns in der Nachspielzeit den wichtigen Sieg. 20 Punkte sind nun eingetütet“, freut sich TSV-Spielertrainer Philipp Jann. „Eine völlig unverdiente und unglückliche Niederlage. Leider trug dazu auch der Schiedsrichter mit einigen sehr unglücklichen Entscheidungen bei. Wir mussten eine komplett ungerechtfertigte Ampelkarte nach 30 Minuten hinnehmen. Zudem wurde uns ein klarer Elfmeter verweigert. Trotz Unterzahl waren wir das bessere Team, aber konnten unsere Chancen nicht nutzen. Der Mannschaft kann ich nichts vorwerfen“, ärgert sich FCT- Trainer Sebastian Greiner.

Donaustauf II – Barbing 1:2

Schiedsrichter: Martin Winkler. Tore: 0:1 Felix Tiebel (14.), 1:1 Daniel Heigl (31.), 1.2 Marco Dürschl (33.). Zeitstrafe: Michael Killinger (85. Barbing). Donaustauf II (24) musste sich im Derby gegen den Abstiegskandidaten aus Barbing (14) geschlagen geben. Barbings Trainer Daniel Lang: „In einem schwachen Kreisklassenspiel waren wir mit unserer Rumpfelf am Ende der glückliche Sieger. Die Einstellung hat gepasst. Auf den Zusammenhalt bin ich stolz. Gerhard Deutsch wurde reaktiviert und spielte nach seiner Einwechslung Libero. Wir hatten heute in manchen Situationen einfach das nötige Quäntchen Glück.“ SVD-Trainer Stefan Stiegler: „Das Spielglück war erneut nicht auf unserer Seite. Die Einstellung hat gepasst. Leider vergaben wir viele Chancen zum möglichen 2:2. Kopf hoch, wir befinden uns als Aufsteiger in einer lehrreichen Saison mit Höhen und Tiefen.“

Großberg – Harting 3:0

Schiedsrichter: Alfons Weigert. Tore: 1:0 Lukas Brandl (75.), 2:0 Fritz Kreuzer (77.), 3:0 Moritz Meindl (82.). Tabellenführer Großberg (40) sicherte sich mit einem späten Dreierpack den 13. Sieg gegen den Rangletzten Harting (10). TSV-Trainer Christoph Gieler: „Harting war ein sehr unangenehmer Gegner. Die erste Halbzeit plätscherte so vor sich hin. Im zweiten Spielabschnitt strahlten wir aber den nötigen Willen aus. Insgesamt ein verdienter Heimsieg. Beim Stand von 0:0 mussten wir einen Schreckmoment überstehen, als ein Gegner frei vor unserem Tor auftauchte.“ Christian Wöhnl: „Wir hatten einige gute Chancen, bevor wir den ersten Gegentreffer hinnehmen mussten. Unser Kader war erneut sehr klein. Die Leistung war gut, aber wir haben uns erneut nicht belohnen können“, so SVH-Coach Christian Wöhnl.

Peising/Bad Abbach II – Alteglofsheim 0:2

Schiedsrichter: Bernd Wagner. Tore: 0:1 Moritz Sigmund (44.), 0:2 Phil Altweck (79.). Zeitstrafe: Jauresse Ngaleu (90.+3 Peising). Alteglofsheim (21) durfte sich über einen Auswärtssieg bei der SG Peising/Bad Abbach II (17) freuen. „Nach einer schwachen ersten Halbzeit wollte meine Mannschaft ihre Aufgaben besser erledigen, was aber nur bedingt gelang. Ein Pfostentreffer und so manche Standardsituation hätte durchaus den Ausgleich bringen können“, so SG-Coach Daniel Maaske. „Ein verdienter Sieg. Großes Lob an unsere beiden Keeper, die jeweils eine Halbzeit ihre Sache sehr gut gemacht haben. Eine tolle Teamleistung, die mich zufrieden stimmt“, erklärt TSV-Coach Manuel Lublow.

Mötzing – Oberndorf/Matting 0:3

Schiedsrichter: Thomas Feigl. Tore: 0:1 Thomas Eisvogel (3. Elfmeter), 0:2 Mario Trübswetter (69.), 0:3 Rafael Morell (74.). Der FC Mötzing (12) kassierte gegen den Rangzweiten Oberndorf/Matting (29) die neunte Pleite. „Ein verdienter Arbeitssieg in einem Spiel mit vielen Zweikämpfen. Beim Stand von 1:0 hatten wir Glück bei einem Kontervorstoß der Hausherren. Der Schiedsrichter zeigte eine sehr gute Leistung“, lobt SG-Coach Christian Eisvogel.

Labertal – Sarching 6:3

Schiedsrichter: Mehmet Dogdu. Labertal-Spielertrainer Sinisa Rudan netzte vier Mal ein und sorgte für den wichtigen Dreier des FC Labertal (14) im Abstiegskampf gegen den Dritten aus Sarching (29). Die drei Treffer der Gäste erzielten Lukas Stöckel, Moritz Winter und Jozo Sosic. „Wie im Hinspiel eine desolate Leistung meiner Mannschaft. Wir boten Standfußball und haben keinerlei Vorgaben umgesetzt“, ärgert sich SVS-Spielertrainer Florian Wagner. Johannes Gerl vom FC Labertal: „Eine super Mannschaftsleistung mit einem überragenden Sinisa Rudan. Wir gingen früh in Führung, ließen uns vom Ausgleich nicht beirren. Wir spielten konsequent weiter und gewannen hochverdient.“

Moosham – Pfatter 0:3

Schiedsrichter: Reinhard Weindler. Tore: 0:1 Patrick Wolf (26.), 0:2 Patrick Wolf (69.), 0:3 Felix Piendl (90.+2). Pfatter (20) gelang ein Derbysieg in Moosham (17). „Ein verdienter Sieg, den wir eigentlich schon im ersten Durchgang hätten klar machen müssen. In der Defensive standen wir gut. Wir kamen auch im zweiten Spielabschnitt noch zu einigen guten Einschussmöglichkeiten. Eine gute Leistung unserer Mannschaft“, attestiert Marco Hahn, Pfatters sportlicher Leiter. Moosham-Coach Tobias Peter: „Ein ganz schwaches Spiel, in dem wir uns keine wirkliche Torchance herausspielen konnten. Hingegen luden wir die Gäste zum Tore schießen ein. So kann man kein Spiel gewinnen.“

Am Donnerstag spielten:

Sarching – Donaustauf II 2:0

Am Donnerstag stand in der Kreisklasse 1 vor 130 Zuschauern das Verfolgerduell zwischen dem SV Sarching (29) und dem SV Donaustauf II (24) an. Durch Tore von Moritz Winter (22. Elfmeter) und Robert Winter gewannen die Hausherren die von Siegfried Netter geleitete Partie mit 2:0. Sarching hat nur noch einen Zähler Rückstand auf den Zweiten von der SG Oberndorf/Matting. Und das, obwohl man noch ein weiteres Nachholspiel in der Hinterhand hat. „Ein zerfahrenes Spiel, das wir vor allem aufgrund der zweiten Halbzeit völlig verdient gewonnen haben. Meine Mannschaft hat die Vorgaben gut umgesetzt, hätte sogar noch den einen oder anderen Treffer drauflegen können. Ich bin stolz auf meine Mannschaft“, erklärt Sarchings Spielertrainer Florian Wagner, der die tadellose Schiedsrichter-Leistung von Sigi Netter in einem fairen Derby lobend hervorheben wollte.

Hier die Vorberichte: