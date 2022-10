Alle FVRZ-Teams sind im Cup eine Runde weiter Qualifikation Schweizer Cup 1. Liga

Erlöst: Freienbach mit spätem Triumph

Im zweiten Spiel gegen Gossau innert Wochenfrist konnte der FC Freienbach die St. Galler in der Erstliga-Cup-Qualifikation spät mit 2:0 besiegen. Nachdem sich die beiden Mannschaften lange neutralisiert hatten, sorgte ein später Doppelschlag für die Entscheidung zugunsten der Höfner.

Noch in der ersten Hälfte ereignete sich wenig Spektakuläres auf der Chrummen. Freienbach war zwar die bessere Mannschaft, hatte aber noch Mühe, die vielbeinige Abwehr der Gossauer auszuspielen. Gossau auf der anderen Seite konnte sein gefährliches Offensivspiel nur selten aufziehen, hätte aber kurz vor dem Pausenpfiff in Führung gehen müssen. Luigi Spataro im Freienbacher Tor verschätzte sich beim Hinauslaufen. Eberle umkurvte den Freienbacher Schlussmann, konnte aber noch von einigen Freienbacher Verteidigern gestört werden, sodass sein Schuss am Ende das Ziel verfehlte.

Nach dem Seitenwechsel dominierten die Höfner weiterhin, auch wenn Gossau zu einzelnen gefährlichen Chancen kam. Doch der Durchbruch wollte den Höfnern erst in der Schlussviertelstunde gelingen. Alessandro Sabino wurde in die Tiefe geschickt und sah am hinteren Pfosten den freistehenden Luca Straub. Dieser liess sich nicht zweimal bitten und schoss aus wenigen Metern zum 1:0 ein.

Nach dem Rückstand verwarf Gossau erwartungsgemäss seine Verteidigungsstrategie, was den Freienbachern Möglichkeiten zum Kontern gab. In der 86. Minuten kombinierten sich die beiden eingewechselten Backa und Junuzi auf der rechten Seite durch. Junuzi schliesslich schloss die Aktion mit einem satten Schuss zum 2:0 ab. Mit dem zweiten Treffer war die Partie dann entschieden. Gossau war der Frust über die Niederlage sichtlich anzumerken. Die St. Galler fielen in den Schlussminuten mit diversen unnötigen Fouls auf. Am Resultat änderte dies aber nichts mehr.

Weitergekommen: Kosova setzt sich im Elfmeterschiessen durch

Zu einem äusserst knappen Erfolg mauserte sich Kosova. Die Stadtzürcher setzten sich gegen Dornach erst im Elfmeterschiessen durch. Sowohl nach 90, als auch 120 Minuten stand es 2:2-Unentschieden.

Gedreht: Tuggen mit später Wende

Mit einem am Ende klaren 3:1 ist der FC Tuggen gegen Rotkreuz in die nächste Runde des Schweizer Cups vorgestossen. Die Tuggner mussten dabei aber mehr kämpfen, als ihnen dies lieb war. Nachdem beide Mannschaften in der ersten Halbzeit noch viele Grosschancen vergeben hatten, war es Rotkreuz, welches das Skore in der zweiten Hälfte eröffnete. Doch die routinierten Tuggner konnten die Partie in der letzten halben Stunde noch drehen.

Gekämpft: Wettswil siegt erst in der Verlängerung

Mit viel Kampf und Krampf hat sich Wettswil-Bonstetten gegen Paradiso durchgesetzt. Die Ämtler siegten erst nach 120 Minuten mit 2:1.