FCWB eine Runde weiter Erstliga-Cup-Qualifikation: Paradiso - Wettswil-Bonstetten

In der zweiten Halbzeit agierten beide Teams offensiver. Immer wieder suchten die Ämtler den Torerfolg aus der Distanz. Auch die Tessiner zeigten ihre Qualitäten in der Offensive, jedoch blieben sie immer wieder am stark reagierenden Rüegg hängen. Am nächsten kam Nicola Peter an den Torerfolg.

In der 70. Minute streifte sein Freistoss den Pfosten. Anschliessend überschlugen sich die Ereignisse. Nach einer Hereingabe von Miljkovic traf Mesonero mittels Direktabnahme zur WB-Führung.

Lediglich acht Minuten später pfiff der Unparteiische einen Elfmeter für die Gastgeber. Rossini versenkte den Penalty souverän. Da sich keine Mannschaft über neunzig Minuten durchsetzen konnte, kam es zur Verlängerung.

Mittels Kollektivleistung zum Erfolg

Die Verlängerung begann ähnlich fulminant, wie die zweite Halbzeit aufhörte. Nach einem strammen Schuss von Milosavljevic zeigte Rüegg sein ganzes Können und lenkte den Ball um den Pfosten. In der 115. Minute glänzte Miljkovic mit einem Geniestreich und schickte Boakye in die Tiefe, der nur noch regelwidrig zu stoppen war. Den fälligen Elfmeter übernahm Flavio Peter und traf zur erneuten Führung.

Danach prallten alle Angriffe von Paradiso an der gutstehenden Hintermannschaft der Rotschwarzen ab.

Die erste Hürde ist somit gemeistert und man ist einem erneuten Highlight einen Schritt näher. Im kommenden März wird der FC Naters-Oberwallis der Gegner in der zweiten Qualifikationsrunde – dann aber zu Hause auf dem Wettswiler Moos. In der Meisterschaft geht es am kommenden Samstag in Gossau weiter.