AL-ARZ und Alemannia kann Druck auf Tabellenführer beibehalten

AL-ARZ wird sich gegen die SF Altenessen behaupten wollen. – Foto: Markus Becker

Kann der SV Borbeck noch eine große Rolle im Spitzenkampf spielen. Das Team Kevin Betting ist bereits am frühen Sonntag gegen TuSEM Essen II im Einsatz - und glasklarer Favorit. Im Erfolgsfall winkt für ein paar Stunden Platz zwei, dann ist nämlich AL-ARZ Libanon gegen die SF Altenessen gefordert. Die Sportfreunde brauchen dringend Punkte gegen den Abstieg, werden es gegen den Aufstiegsanwärter besonders schwer haben. Bis dahin möchte der SC Türkiyemspor Essen seine gute Ausgangslage auch gegen den FC Stoppenberg nicht aus der Hand geben. Schon eine Pleite könnte das Aufstiegsrennen wieder komplett auf den Kopf stellen.

In Gruppe 2 richten sich die Blicke besonders auf das Topspiel zwischen SuS Niederbonsfeld und Alemannia Essen. Niederbonsfeld hat tabellarisch nicht mehr besonders viel zu gewinnen oder zu verlieren - die Alemannia hat wiederum noch absolut realistische Chancen auf den Aufstieg. Um Preußen Eiberg weiter unter Druck zu setzen bedarf es keiner weiteren Ausrutscher. Der Tabellenführer selbst ist erst wieder in der Folgewoche im Einsatz, hat aber ohnehin ein Spiel mehr als die Alemannia auf dem Buckel. Auch der Tabellenkeller hat einiges zu bieten. Dort möchte der FSV Kettwig nach einer überzeugenden Rückrunde endlich ans rettende Ufer, es geht gegen den ESC Rellinghausen II. Im Fernduell versucht sich die DJK BW Mintard II gegen den TuS Essen-West 81 zu behaupten.