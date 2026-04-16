AL-ARZ und Alemannia kann Druck auf Tabellenführer beibehalten

Kann der SV Borbeck noch eine große Rolle im Spitzenkampf spielen. Das Team Kevin Betting ist bereits am frühen Sonntag gegen TuSEM Essen II im Einsatz - und glasklarer Favorit. Im Erfolgsfall winkt für ein paar Stunden Platz zwei, dann ist nämlich AL-ARZ Libanon gegen die SF Altenessen gefordert. Die Sportfreunde brauchen dringend Punkte gegen den Abstieg, werden es gegen den Aufstiegsanwärter besonders schwer haben. Bis dahin möchte der SC Türkiyemspor Essen seine gute Ausgangslage auch gegen den FC Stoppenberg nicht aus der Hand geben. Schon eine Pleite könnte das Aufstiegsrennen wieder komplett auf den Kopf stellen.
In Gruppe 2 richten sich die Blicke besonders auf das Topspiel zwischen SuS Niederbonsfeld und Alemannia Essen. Niederbonsfeld hat tabellarisch nicht mehr besonders viel zu gewinnen oder zu verlieren - die Alemannia hat wiederum noch absolut realistische Chancen auf den Aufstieg. Um Preußen Eiberg weiter unter Druck zu setzen bedarf es keiner weiteren Ausrutscher. Der Tabellenführer selbst ist erst wieder in der Folgewoche im Einsatz, hat aber ohnehin ein Spiel mehr als die Alemannia auf dem Buckel. Auch der Tabellenkeller hat einiges zu bieten. Dort möchte der FSV Kettwig nach einer überzeugenden Rückrunde endlich ans rettende Ufer, es geht gegen den ESC Rellinghausen II. Im Fernduell versucht sich die DJK BW Mintard II gegen den TuS Essen-West 81 zu behaupten.
25. Spieltag
23.04.26 DKSV Helene Essen - FC Karnap 07/27
26.04.26 TuSEM Essen 1926 II - FC Saloniki Essen
26.04.26 SG Essen-Schönebeck II - SV Borbeck
26.04.26 RuWa Dellwig - Essener SC Preußen
26.04.26 Türkiyemspor Essen - SuS Haarzopf II
26.04.26 Sportfreunde Altenessen - DJK SG Altenessen
26.04.26 SpVg Schonnebeck II - AL-ARZ Libanon
25. Spieltag
24.04.26 NK Croatia Essen - SC Frintrop 05/21
26.04.26 ESC Rellinghausen II - Fortuna Bredeney
26.04.26 TuS Essen-West 81 - Teutonia Überruhr
26.04.26 DJK Adler Union Frintrop II - SuS Niederbonsfeld
26.04.26 Preußen Eiberg - FSV Kettwig
26.04.26 Bader SV 91 II - TGD Essen-West
26.04.26 Alemannia Essen - DJK Blau-Weiß Mintard II
26.04.26 SV Leithe - TuS Holsterhausen
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