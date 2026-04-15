"Haben es wieder in der eigenen Hand": Der FSV Kettwig im Aufschwung

Kettwig zeigt sich in der Rückrunde von einem neuen Gesicht. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Auch FSV Kettwig-Coach Efthimios Mpaltoumis macht keinen Hehl daraus, wie wichtig der jüngste Erfolg war. Der knappe 1:0-Sieg bei NK Croatia Essen hat nicht nur Punkte gebracht, sondern vor allem neuen Glauben.

Auch ein Sieg für den Kopf

"Dieser Sieg war fundamental“, betont Mpaltoumis. Gerade gegen einen Gegner aus der oberen Tabellenhälfte sei der Erfolg doppelt wertvoll gewesen. "Das Wichtigste ist: Wir haben es jetzt wieder in der eigenen Hand.“

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr FSV Kettwig FSV Kettwig ESC Rellinghausen ESC Rellingh II 15:00 PUSH

Tatsächlich zeigt der Trend nach oben. Sieben Punkte aus den letzten drei Spielen sprechen eine klare Sprache. Nach dem deutlichen 5:0 gegen TGD Essen-West und dem 4:1 gegen SV Leithe folgte nun der nächste Befreiungsschlag. Der Anschluss an die Konkurrenz ist hergestellt, der Rückstand auf das rettende Ufer ist hauchzart.

Mischung greift – Kettwig im Flow

Für den Aufschwung nennt der Trainer vor allem personelle Gründe. Rückkehrer nach Verletzungen sorgen wieder für Stabilität, dazu haben sich die Winter-Neuzugänge "hervorragend integriert“. Ergänzt wird das Ganze durch drei A-Jugendliche, die frischen Wind und Konkurrenzkampf in den Kader bringen.

"Man merkt, dass die Verunsicherung der Hinrunde weg ist“, sagt Mpaltoumis. Seine Mannschaft habe aktuell einen "Flow“, in dem vieles ineinandergreife. Das zeigt sich auch auf dem Platz: Während Kettwig in der Hinrunde häufig deutliche Niederlagen kassierte, tritt das Team inzwischen deutlich stabiler auf.

Die Ausgangslage ist inzwischen eine völlig andere. Als sechstbestes Rückrundenteam erkämpfte ist der FSV drauf und dran das Feld von hinten aufzurollen "Wir rechnen nicht mehr groß herum. sondern wollen so viele Punkte wie möglich hamstern“, gibt sich Mpaltoumis selbstbewusst. Wenn Intensität und Geschlossenheit stimmen, ist er auch "fest davon überzeugt“, dass sein Team den Klassenerhalt schaffen kann.

Der Trend gibt dem 51-Jährigen in jedem Fall Recht, schon beim kommenden Heimspiel gegen den ESC Rellinghausen II könnte sein Team nach langer Zeit wieder über den Strich springen.