SV Borbeck, die "Kämpfer-Malocher-Truppe" im Nacken des Topduos

Borbeck verlor beide Spiele gegen Türkiyemspor. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Die bittere 2:3-Pleite gegen Türkiyemspor Essen hätte den SV Borbeck zurückwerfen können. Doch der Aufsteiger rappelte sich umgehend auf und gewann die drei Folgepartien. Der 4:0-Erfolg gegen die SpVg Schonnebeck II untermauerte den Status als einer der großen Aufstiegsanwärter – auch wenn sich der Verein nicht als solcher identifiziert.

Es war in Summe aber auch ein Spiel, wodurch der SVB weiter den Anschluss ans Spitzenduo beibehält. Besonders wichtig, zeigte der Trend vor wenigen Wochen noch in die falsche Richtung. Nach der 2:6-Niederlage gegen SuS Haarzopf II , wo für Betting sein Team "nicht die richtige Einstellung an den Tag legte", folgte auch die Pleite im Topspiel gegen Türkiyemspor (2:3). Borbeck rutschte im Tableau, doch stabilisierte sich ergebnistechnisch wieder schnell. "Die Reaktion überrascht mich nicht. Wir sind eine Kämpfer-Malocher-Truppe, die immer wieder aufsteht", schildert Betting.

"Es war eine sehr gute, sehr reife Leistung", freute sich Kevin Betting über die Leistung vom vergangenen Sonntag. Eine komplett einseitige Angelegenheit war es jedoch nicht. " Schonnebeck hatte in der ersten halben Stunde viel mehr vom Spiel, ohne zwingend gefährlich zu werden. Wir haben sie dann einfach eiskalt ausgekontert."

Doch auch wenn rein tabellarisch nun die heiße Saisonphase ansteht, möchte Betting sein Team innerhalb der Spitzengruppe einordnen: "Anders als Türkiyemspor oder AL-ARZ, haben wir nicht das Ziel Aufstieg", sagt der Chefcoach und verrät dabei das tatsächliche Ziel:" Wir wollen solange wie möglich die beiden da oben ärgern. Zum Ende der Saison als Aufsteiger in den Top drei zu landen, wäre absoluter Wahnsinn."

Bettings letztes Heimspiel ist ein Kracher

In der Tat wäre der dritte Tabellenplatz nach FuPa-Aufzeichnungen das beste Abschneiden des Vereins im neuen Jahrtausend, mit oder ohne Chancen auf den Aufstieg sicher Motivation genug für die kommenden Wochen. Wie weit es dann nach oben geht, hängt dann auch von der Konkurrenz ab. AL-ARZ Libanon kann Borbeck noch aus eigener Kraft vom zweiten Tabellenplatz verdrängen. Doch Türkiyemspor müsste mindestens noch einmal patzen, damit es für den ganz großen Wurf des SV Borbeck reichen könnte. Betting möchte sich dahingehend aber keine Hoffnungen machen: "Bei dem Restprogramm gehe ich nicht davon aus, dass die noch etwas liegen lassen."

So blickt Betting ohne Erfolgsdruck in die kommenden Wochen, wünscht sich aber noch am vorletzten Spieltag – dem Heimspiel gegen AL-ARZ – eine Partie, wo sein Team vielleicht noch einen Platz gutmachen kann. Es wird nämlich auch sein letztes Heimspiel als Trainer des SVB.