Der TV Aiglsbach will seinen frisch erkämpften zweiten Tabellenplatz im Derby in Kelheim verteidigen. – Foto: Alfred Brumbauer

Aiglsbach im Derby gefordert - Simbach erwartet "spezielle Stimmung" 18. Spieltag: Primus Neufraunhofen empfängt Eintracht Landshut +++ Kellerduell Altdorf vs. Langquaid

Während Spitzenreiter SV Neufraunhofen am 18. Spieltag der Bezirksliga West gegen Kellerkind Eintracht Landshut eine vermeintlich lösbare Aufgabe vor der Brust hat, haben die Verfolger eher harte Nüsse zu knacken. Der Neu-Zweite TV Aiglsbach muss im Derby beim ATSV Kelheim Farbe bekennen, der Dritte Walburgskirchen erwartet den Fünften ASCK Simbach und der FSV Landau bekommt es mit der TuS Pfarrkirchen zu tun. Am anderen Ende der Tabelle kommt es zum ultimativen Kellerduell zwischen Schlusslicht DJK-SV Altdorf und dem Drittletzten TSV Langquaid.

Morgen, 14:00 Uhr ATSV 1871 Kelheim ATSV Kelheim TV Aiglsbach Aiglsbach 14:00 PUSH

Thomas Sommer (2. Abteilungsleiter ATSV Kelheim): "Nach dem Unentschieden bei der Eintracht aus Landshut steht jetzt das Derby gegen Aiglsbach an, das zur Zeit sehr gut drauf ist. Sie beklagen immer wieder Verletzungssorgen, aber Qualität ist in ihrem Kader auch in der Breite genügend vorhanden. Wir müssen versuchen, den TVA nicht zur Entfaltung kommen zu lassen. Vorne sind sie sehr variabel, schalten über die Zwischenräume vertikal sehr schnell um, die Zentrumsspieler brechen immer wieder auf die Flügel aus und im Zentrum lauert ein Manfred Gröber auf jede Einschussmöglichkeit. Da kommt viel Arbeit auf uns zu. Das Hinspiel haben wir verdient 1:2 verloren, den Gegentreffern gingen jedoch zwei individuelle Fehler voraus. Geschenke brauchen wir also nicht ein zweites Mal verteilen. Ich sehe Aiglsbach in der Favoritenrolle, verstecken werden wir uns jedoch nicht, erst recht nicht nach fünf ungeschlagenen Spielen." Personalien: Nach dem Auswärtsmatch bei der Eintracht schlugen sich einige Akteure mit ein paar Blessuren herum. Wer letztendlich auflaufen kann, entscheidet sich erst nach dem Abschlusstraining.

Florian Schweiger (Co-Spielertrainer TV Aiglsbach): "In Kelheim erwartet uns am Samstag ein richtig harter Brocken. Im Hinspiel konnten wir uns knapp mit 2:1 durchsetzen. Allerdings wissen wir von den Stärken im Spiel des ATSV und dass es in Kelheim in dieser Saison sehr schwer ist zu punkten. Dennoch wollen wir unsere Serie fortsetzen und auch im Landkreisderby mindestens einen weiteren Zähler auf unser Konto packen." Personalien: Andreas Schweiger, Andre Bräuning, Daniel Bentsch und Paul Belousow stehen nach wie vor auf der Ausfallliste.



Valdrin Blakaj (Spielertrainer TuS Walburgskirchen): "Simbach ist in den letzten Wochen in bestechender Form. Vor allem offensiv sind die Mannen um Heiko Schwarz extrem gefährlich und verfügen über viel Qualität im Kader. Ich erwarte wie auch schon im Hinspiel ein enges Spiel, in dem beide Mannschaften um spielerische Lösungen bemüht sind. Unser Kader ist ziemlich ausgedünnt und man merkt uns die lange Saison an. Wir freuen uns dennoch auf das Derby und möchten bzw. müssen alles nochmal rein werfen, um punkten zu können." Personalien: Der Kader wird sich erst kurzfristig ergeben, da einige Spieler angeschlagen und krankheitsbedingt nicht trainieren konnten.

Heiko Schwarz (Spielertrainer ASCK Simbach): "Die Rollen in diesem Derby sind klar verteilt. Walburgskirchen ist eine absolute Heimmacht, wir reisen dagegen mit zwei Niederlagen im Gepäck an. Uns erwartet ein spezieller Fußballplatz mit einer speziellen Stimmung. Wenn wir bei den zuhause ungeschlagenen Walburgskirchenern etwas mitnehmen wollen, müssen wir in erster Linie unsere Chancenverwertung verbessern und auch unsere individuellen Fehler, die in den letzten zwei Spielen zu zu vielen Gegentoren geführt haben, abstellen." Personalien: Bis auf Kevin Grobauer (Urlaub) sowie den verletzten Leo Kubitza und Lukas Lehner können die Innstädter aus dem Vollen schöpfen.



Ein unangenehmes Auswärtsspiel erwartet den ASCK Simbach beim Landkreisrivalen Walburgskirchen. – Foto: Alfred Brumbauer





Christoph Schambeck (Co-Spielertrainer FSV Landau): "Mit Ergoldsbach erwarten wir einen unangenehmen Gegner, der vor allem körperlich sehr präsent ist. Ihr momentaner Tabellenplatz zeigt wie ausgeglichen die Liga dieses Jahr ist. Nichtsdestotrotz wollen wir unsere durchschnittliche Heimbilanz aufbessern. Zwei Spieltage vor der Winterpause werden die Spiele häufig durch die Grundtugenden entschieden. Deshalb wollen wir gerade nach dem unglücklichen Unentschieden gegen Pfarrkirchen nochmal alles in die Waagschale werfen." Personalien: Neben den Langzeitausfällen fehlt dieses Mal auch Eric Ruder (privat verhindert). Michael Gröstenberger und Manuel Perstorfer stoßen dagegen wieder zum Kader hinzu. Coach Jochen Freidhofer wurde am Mittwoch am Knie operiert und weilt aktuell noch im Krankenhaus. Ob er am Samstag auf der Bank Platz nehmen kann, ist aktuell noch fraglich.

Ludwig Hirsch (Sportlicher Leiter TSV Ergoldsbach): "Gegen Langquaid haben wir nicht an die Leistung der Vorwoche anknüpfen können, daher können wir mit dem Unentschieden ganz gut leben. Gegen die Freidhofer-Elf gilt es in erster Linie die starke Offensive und allen voran Anton Metzner, der im Schnitt an jedem zweiten Tor beteiligt ist, in Schach zu halten. Landau will in der Spitzengruppe dabei bleiben, da zählen für sie nur drei Punkte. Wir wollen im letzten Auswärtsspiel nochmal alles reinwerfen und versuchen, es dem FSV so schwer wie möglich zu machen." Personalien: Zu den seit Wochen fehlenden Fabian Stoller, Valentin Veitl, Michael Kuttenlochner, Stefan Hanglberger, Sebastian Mittermeier und Moritz Penker werden dieses Mal auch Phillipp Grundl (krank) und Matthias Schindlbeck (privat verhindert) stoßen.



Morgen, 14:30 Uhr TSV Abensberg Abensberg FC Ergolding Ergolding 14:30 PUSH

Tobias Treitinger (Spielertrainer TSV Abensberg): "Nach dem verdienten Sieg beim FC Simbach, wo uns aber gar nichts geschenkt wurde, können wir uns lediglich vorwerfen, den Sack nicht eher zugemacht zu haben. Jetzt kommt der FC Ergolding zu uns und mit einem Blick auf die Tabelle sollte jedem klar sein, dass dieses Spiel sehr wichtig ist. Unsere Leistung in der Vorrunde in Ergolding war eine unserer schlechtesten Saisonleistungen, deswegen haben wir definitiv etwas gut zu machen. Wir haben in dieser Trainingswoche viel im taktischen Bereich gearbeitet und die Mannschaft ist vorbereitet und heiß darauf, zuhause mit einem Dreier nachzulegen." Personalien: Im Vergleich zur Vorwoche werden wohl Samuel Lahky und Noa Heininger in den Kader zurückkehren. Hinter dem Einsatz des ein oder anderen Spielers steht aktuell noch ein kleines Fragezeichen.

Michael Roider (Sportlicher Leiter FC Ergolding): "Der Sieg am vergangenen Wochenende war super wichtig für die Moral. Das Team will nun in Abensberg nachlegen und sich den nächsten Dreier holen. Beim TSV kämpft man diese Saison auch mit Höhen und Tiefen, aus der Vergangenheit wissen wir aber wie schwer es ist bei ihnen zu bestehen. Der Trainer und die Jungs wissen, dass uns ein hartes Stück Arbeit erwartet." Personalien: Neben den Langzeitausfällen Rainer Kloos, William Maloumby, René Fredlmeier und Alexander Sarnoch können auch Daniel Bauer (privat verhindert), Dennis Skora (beruflich verhindert) sowie die verletzten Patrick Scheibenzuber und Patrick Hirschmüller nicht auflaufen. Zudem konnte der ein oder andere Spieler diese Woche nicht trainieren, so dass noch einige Fragezeichen bestehen. "Aber wir jammern nicht, denn wenn irgendeine Mannschaft das kompensieren kann, dann wir", so FCE-Coach Michael Heckner.



Florian Baumgartl (Trainer FC Dingolfing): "Der Derbysieg gegen Teisbach war verdient und sehr wichtig fürs Selbstvertrauen. Unsere blutjunge Truppe hat gegen einen Topgegner und vor einer imposanten Kulisse vieles richtig gemacht und insbesondere versucht, über die gesamte Spielzeit mutig den Ball laufen zu lassen. Sieben von zehn Feldspielern der Startelf waren 18 bis 20 Jahre alt. Andi Eglseder, Ben Sußbauer und Rinos Bajraktari haben als verbliebene erfahrene Spieler die Nachwuchstruppe super geführt. Diesen Spirit und Schwung wollen wir mitnehmen und mit einem Heimdreier gegen den FC Simbach die 30 Punkte voll machen." Personalien: Manuel Schneil und Lukas Wittmann könnten ihre Erkältung überstanden haben. Ansonsten sollte der Kader inklusive Unterstützung durch U19 und zweiter Mannschaft unverändert bleiben.

Kevin Löffler (Co-Spielertrainer FC-DJK Simbach): "Für uns und für den Verein ist es weiterhin eine besondere Saison. Nach fünf sieglosen Partien in Folge stehen wir nun aber mit dem Rücken zur Wand. Für uns gilt es jetzt nochmal alles rauszuhauen und die letzten beiden Spiele so erfolgreich wie möglich zu gestalten. Gegen Dingolfing müssen wir uns im Vergleich zum letzten Spiel gegen Abensberg aber deutlich steigern. Wenn wir das schaffen, haben wir auch die Möglichkeit zu bestehen." Personalien: Johannes Niedermeier kehrt nach abgesessener Rotsperre in den Kader zurück. Der Einsatz von Felix Mayerhofer ist aufgrund einer Rippenverletzung äußerst fraglich. Ansonsten wird der Kader zur Vorwoche unverändert aussehen.





Der FC Eintracht Landshut (in weiß) reist mit viel Optimismus zum Ligaprimus nach Neufraunhofen. – Foto: Andreas Feldl





Daniel Treimer (Co-Spielertrainer SV Neufraunhofen): "Wir haben am Freitag gegen ein starkes Simbach wieder ein kleines Ausrufezeichen gesetzt. Offensiv ist der ASCK sicherlich eine der stärksten Mannschaften in der Liga, dennoch haben wir gut verteidigt und vorne die Chancen gnadenlos genutzt. Die Eintracht ist uns natürlich aus einigen Duellen bekannt. Für mich eine spielerisch sehr gute Mannschaft, gespickt mit Klassespielern. Nach dem holprigen Start sind sie mittlerweile wieder in der Spur und werden am Ende mit dem Abstieg nichts zu tun haben, da bin ich mir sicher. Gegen so eine erfahrene Mannschaft muss man unheimlich aufpassen. Der Gegner wird wieder eine harte Nuss für uns, aber wir sind gut drauf, spielen zuhause und wollen spielerisch wieder zulegen. Das muss unser Ziel sein." Personalien: Bis auf die Langzeitverletzten Claus Kratzer, Tobias Bauernschmid, Josef und Johannes Aigner sind beim Ligaprimus alle Mann an Bord.

Ali Attieh (Spielertrainer FC Eintracht Landshut): "Nachdem wir letzte Woche einige spontane Ausfälle zu beklagen hatten, sieht es personell zumindest wieder etwas besser aus. Am Sonntag geht's zur mit Abstand besten Offensivabteilung nach Neufraunhofen. Woche für Woche bestätigt das Team, dass es keine Eintagsfliege ist, was sich da entwickelt hat. Aber auch wir können Fußball spielen und haben nach unserer Sommerphobie einigermaßen punkten können. Wir freuen uns auf das Match, in dem wir natürlich klarer Außenseiter, aber sicherlich nicht chancenlos sind." Personalien: Lediglich die Langzeitverletzten Mladen Bjelobrk, Valon Kastrati und Armon Ljevo fallen aus. Hinter den Einsätzen von Michael Kammermeier und Jasmin Emini stehen noch Fragezeichen.



So., 06.11.2022, 14:00 Uhr TuS 1860 Pfarrkirchen Pfarrkirchen FC Teisbach Teisbach 14:00 PUSH

Alexander Ronczka (Sportlicher Leiter TuS Pfarrkirchen): "Unser Ziel war es, zumindest einen Punkt aus Landau mit nach Hause zu nehmen und das haben wir erreicht. Wir waren mit der Leistung der gesamten Mannschaft sehr zufrieden. In der ersten Halbzeit hatten wir mehr Spielanteile und hätten in Führung gehen müssen. Anfang der zweiten Halbzeit sind wir nach einem individuellen Fehler in einen Konter gelaufen und anschließend dem Rückstand hinterhergelaufen. Die Mannschaft hat bis zum Schluss an sich geglaubt und letztendlich mit der letzten Aktion den absolut verdienten Ausgleich erzielt. Am Sonntag im Heimspiel gegen Teisbach wollen wir unbedingt gewinnen." Personalien: Kadertechnisch ergeben sich bei den Kreisstädtern im Vergleich zur Vorwoche wohl keine Veränderungen.

Werner Grill (Trainer FC Teisbach): "Individuelle Fehler haben dazu geführt, dass wir unser Derby gegen Dingolfing verloren haben. Rechnet man auf Pfarrkirchener Seite die drei Punkte mit ein, die sie aus dem abgebrochenen Spiel gegen Walburgskirchen mit größter Wahrscheinlichkeit bekommen werden, so stehen sie in der Tabelle einen Punkt besser als wir. Es wird vermutlich ein Kampfspiel, in dem die Basics und die Tagesform den Ausschlag geben werden." Personalien: Neben den Langzeitverletzen steht am Wochenende auch Alex Rauscher nicht zur Verfügung. Bei den angeschlagenen Sebastian Weber und Valentin Harlander besteht zumindest die Hoffnung, dass sie bis Sonntag wieder einsatzfähig sind.



Im Hinspiel hatte der TSV Langquaid gegen Altdorf mit 1:0 knapp die Nase vorn. – Foto: Reimund Neumaier